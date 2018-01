Grammy Awards 2018 / Nomination e premiazione: ecco perché si è trasferito a New York (28 gennaio)

Grammy Awards 2018, nomination, anticipazioni e diretta della famosa premiazione che si è trasferita da Los Angeles a New York: ecco perché e le prime polemiche.

28 gennaio 2018 Valentina Gambino

Grammy Awards 2018

Nomination e premiazione ai Gremmy Award 2018

La consegna dei Grammy Awards 2018 è fissata per domenica 28 gennaio. La 60esima edizione dello show si terrà questa volta al Madison Square Garden di New York e verrà condotta nuovamente James Corden, attore, presentatore e autore televisivo britannico. Tra le altre cose, proprio Corden è noto ed amato per spettacoli TV come The Late Late Show e i suoi Carpool Karaoke. Le candidature invece, sono state rese note dal passato novembre del 2017. Tra tutti, abbiamo trovato in testa con la bellezza di otto nomination il rapper Jay-Z. Con 21 Grammy vinti e 74 candidature nel corso della sua carriera, il rapper americano è, a pari merito con Stevie Wonder e il direttore d’orchestra ungherese Sir Georg Solti, il terzo artista candidato più volte ai Grammy nella storia dopo Paul McCartney (a quota 78) e Quincy Jones (79). Al seguito, ritroviamo poi le sette nomination di Kendrick Lamar e le sei di Bruno Mars. Per quanto riguarda le interpreti femminili invece, troviamo al primo posto le cinque candidature della cantante r’n’b Solána Imani Rowe, alias SZA. Spazio poi per i riconoscimenti della Recording Academy dove compaiono i nomi di: Lady Gaga, Lana del Rey, Pink, Shakira, Kesha e Laura Marling. Per la categoria “Best New Artist” invece, sarà una battaglia tra: Alessia Cara, SZA e Julia Michaels, al fianco di Khalid e Lil Uzi Vert.

Grammy 2018, non mancano le polemiche

Nel frattempo, non sono di certo già mancate le prime polemiche tra chi ha posto l’accento sugli artisti in lizza, quasi tutti di sesso maschile. Ed Sheeran è tra i favoriti nelle categorie “migliore interpretazione pop solista” con il singolo Shape of You e “miglior album pop vocale”. Snobbate quindi, Demi Lovato e Katy Perry con un album che per la prima volta da quando è in “giro” non compare nella lista delle candidature dei Grammy Awards. Stessa delusione anche per il debutto solista di Harry Styles, apprezzatissimo dalla critica ma totalmente snobbato dalla premiazione. Stessa cosa vale per star di grande successo come: Ariana Grande, Nicky Minaj, Dua Lipa e Camila Cabello. Stasera quindi, oltre a scoprire i vincitori ufficiali, ci saranno una serie di esibizioni davvero imperdibili. Grandissima attesa per Lady Gaga, Rihanna e Miley Cyrus con Elton John. In seguito canteranno anche Pink, Kesha, SZA, Cardi B in duetto con Bruno Mars. Ma non finisce qui. La cerimonia vedrà anche il prezioso contributo di stare del calibro degli U2, Lamar, Sam Smith, Luis Fonsi, Daddy Yankee, Sting, Childish Gambino, Little Big Town, Patti LuPone, Ben Platt, Chris Stapleton, Emmylou Harris, John Batiste, Zuleyka Rivera, Logic con Alessia Cara e Khalid.

Ecco perché i Grammy si trasferiscono a New York

Dopo ben 15 anni, la cerimonia di consegna degli Grammy, lascia Los Angeles per trasferirsi in quel di New York che, secondo prime indiscrezioni ha lavorato parecchio per rendere l’evento unico nel suo genere. In futuro però, le cose dovrebbero tornare nuovamente come prima, salvo cambiamenti improvvisi di cui – attualmente – non siamo a conoscenza. Chi è stata la promotrice numero uno di questo trasloco? A quanto pare dietro si “nasconderebbe” il nome di Julie Menin, neo-commissario del Mayor’s Office of Media and Entertainment, che dopo aver incaricato uno studio sull’impatto dell’industria musicale sull’economia della città - impatto non indifferente, com’è risultato – avrebbe messo la musica tra i primari interessi di un’agenzia che fino a questo momento era invece condensata in maggior misura sui permessi legati alle produzioni cinematografiche e televisive. Secondo i dati quindi, i Grammy porteranno a New York 200 milioni di dollari di guadagni, eliminate le entrate esclusivamente correlate all’attività del turismo.

© Riproduzione Riservata.