HUNGER GAMES - IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2/ Su Italia 1 il film con Jennifer Lawrence (oggi, 28 gennaio)

Hunger Games - Il canto della rivolta, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, alla regia Francis Lawrence.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST JENNIFER LAWRENCE

Il film Hunger Games - Il canto della rivolta: Parte 2 va in onda su Italia 1 oggi, domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.20. Una pellicola d'avventura abbastanza recente che è stata prodotta nel 2015 grazie all’interessamento delle case di produzione Lions Gate Entertainment unitamente alla Color Force. La pellicola diretta da Francis Lawrence, è stata distribuita nel nostro paese dalla Universal Pictures e si basa sul romanzo intitolato il canto della rivolta, scritto da Suzanne Collins. Il film, ascrivibile al genere d'avventura a sfondo drammatico, gode di ottimi effetti speciali che sono stati realizzati grazie al lavoro del bravo Charles Gibson. Tra gli attori spicca Jennifer Lawrence che interpreta Katniss, ottima anche l’interpretazione di Josh Hutcherson che invece ha il compito di interpretare Peeta. La pellicola è una prima televisiva per i palinsesti italiani e viene mandata in onda questa sera su Italia 1. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HUNGER GAMES - IL CANTO DELLA RIVOLTA: PARTE 2, LA TRAMA DEL FILM

La trama si basa sulla guerra che imperversa nella nazione di Panem, stato nel quale tutti i distretti sono ormai uniti contro Capitol City, con il capo della rivolta che continua ad essere Katniss. Peeta continua a non essere in perfetta forma fisica e prova ancora un sentimento di odio nei confronti della donna che sta capeggiando la rivolta contro l'autoritario presidente Snow. L'unico distretto ancora fedele al presidente Snow è il secondo, distretto importantissimo in quanto vi sono conservate tutte le armi della città. I ribelli provano a distruggere l’arsenale con un bombardamento aereo che parte dal distretto 13, nella stessa azione riescono a catturare alcuni civili che vengono portati al cospetto di Katniss, una di essi è però una spia mandata da Snow e riesce finanche a sparare alla donna, con quest'ultima che si salva solo grazie alla protezione offerta dal giubbotto antiproiettile. Katniss si rende conto che deve velocizzare l’attacco dei ribelli e prova così un azione rischiosa, messo assieme un team d'attacco cerca di introdursi nel distretto 2 allo scopo di uccidere Snow. Purtroppo l’azione non va secondo i progetti e solo la fortuna riesce a salvarli, stante il fatto che il gruppo viene intercettato e il palazzo dove si nascondono distrutto completamente. I ribelli riescono a sfuggire alla morte certa e si dirigono verso il palazzo presidenziale, dopo aver superato non senza un alto tributo di sangue l’attacco degli ibridi-lucertola. Snow per cercare di salvarsi ordina agli abitanti rimasti fedeli di convergere verso il palazzo presidenziale, poi però fa bombardare la massa provocando un’immane strage. L’azione di Snow sveglia le folle, che inviperiti lo catturano e lo condannano a morte. Sarà la stessa Katniss ad essere incaricata di giustiziarlo, la donna il giorno successivo dinanzi ad una piazza strapiena sta per compiere la condanna grazie al suo potente arco, la freccia però volutamente deviata colpisce Coin, una donna che ambiva a prendere il posto di Snow e che aveva ordinato il bombardamento dei civili. Neppure il presidente riuscirà a salvare la vita stante la rivoluzione popolare che vuole trovare pace e non esita ad ucciderlo. Katniss cerca in tale contesto di porre fine alla sua esistenza ingerendo una pillola di veleno, la sua azione è però fermata all'ultimo momento da Peeta, un uomo che alla fine del film unirà la sua esistenza con la stessa Katniss

