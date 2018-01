Isola dei Famosi 2018/ Una naufraga vicina al ritiro, ancora problemi per Francesca Cipriani

Isola dei Famosi 2018, ancora problemi per Francesca Cipriani: la showgirl accusa forti mal di pancia. Chiara Nasti, invece, minaccia l'abbandono... cosa succederà?

28 gennaio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Un inizio davvero scoppiettante per l'Isola dei Famosi 2018, che in solo pochi giorni ha già registrato liti, flirt e parecchi disagi per i naufraghi. Il maltempo continua e si alterna a brevi momenti di sole che non danno però tempo ai naufraghi per compiere le mansioni giornaliere e assicurarsi un pasto. Particolarmente provata è apparsa Chiara Nasti che ha già manifestato, dopo due notti di pioggia, di voler abbandonare l'isola. Un pensiero che, qualora le difficoltà continuassero con questa intensità, potrebbe tornare e portare la fashion blogger all'addio. Ma tra una crisi e una lite, tra i naufraghi delle due isole - quella del Peggiore e del Migliore - continuano conoscenze ed imprevisti. Ad aver legato in questi giorni sono sicuramente Giucas Casella e Francesca Cipriani.

ISOLA DEI FAMOSI 2018: ANCORA PROBLEMI PER FRANCESCA CIPRIANI

Due personaggi sicuramente tra i più "particolari" dell'intero gruppo che hanno già dato grosse soddisfazioni a quella parte di pubblico che ama la leggerezza e, a tratti, il trash. Tra i due è però nato un piccolo battibecco causato dall'alito non proprio profumato di Casella. “Con tutto il bene che ti voglio: io dormo vicino a te, sono sincera, ormai siamo in confidenza. Sento ancora il polpo di due giorni fa” ha dichiarato la Cipriani a Casella, ma poi i problemi sono toccati ancora a lei. Dopo l'attacco di panico sull'elicottero e lo svenimento sull'isola, Francesca ha avuto dei problemi intestinali. La giovane showgirl ha iniziato a non sentirsi propriamente bene, chiedendo l'aiuto dei compagni per poter andare, in un posto appartato, ma non troppo buio, a fare i suoi bisogni a causa di forti mal di pancia. L'avventura della Cipriani, insomma, inizia tra non poche difficoltà.

© Riproduzione Riservata.