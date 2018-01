Ivana Spagna/ Sogni premonitori e fantasmi: reali o no? Lo dirà la macchina della verità (Domenica Live)

Ivana Spagna, dai sogni premonitori alle sue visioni di fantasmi senza volto: la sua esperienza a Domenica Live dove si sottopone alla macchina della verità.

28 gennaio 2018 Emanuela Longo

Ivana Spagna

Ivana Spagna è tornata oggi protagonista di Domenica Live per parlare di sogni premonitori, fantasmi senza volti e presenze. Sono tante le clamorose esperienze già anticipate nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, a partire da un incidente in auto che aveva precedentemente sognato. Di recente è successo nuovamente: dopo un sogno premonitore la popolare cantante è riuscita a evitare l'incidente che sarebbe potuto essere letale. "Ho paura di quello che sogno adesso, ancora di più perché è già la seconda volta", ha rivelato alla trasmissione di Domenica Live. L'artista veronese ha raccontato le sue esperienze con il paranormale nel libro dal titolo "Sarà capitato anche a te". In una intervista al Corriere del Veneto aveva spiegato cosa fossero quei "fantasmi" che vede: "Secondo me non si possono nemmeno definire fantasmi. Sono energie che restano in giro. Ho iniziato a vederle quando sono venuta ad abitare nella casa di Como, circa nel 2002". Da allora seguirono altri episodi paranormali ai quali seguirono anche i recenti sogni premonitori che però, racconta, sono sempre negativi. "Forse sono un avviso forte. Tu sai che può succederti qualcosa, poi da umano è vero che cerchi sempre la conferma. Ti dici: “Dai, magari non andrà così”. Invece si avvera tutto".

IVANA SPAGNA, LE SUE ESPERIENZE PARANORMALI

Non tutti però hanno preso sul serio i suoi racconti, come testimoniato anche dall'accesissimo talk di oggi a Domenica Live, con protagonista sempre Ivana Spagna. "Se uno non vive queste cose è difficile che riesca a credermi", ha commentato la cantante al medesimo quotidiano. Anche per questa ragione oggi Spagna si sottoporrà alla macchina della verità per confermare ai presenti se i suoi racconti siano assolutamente veritieri o frutto della sua fantasia. "Io vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse cosa vogliono dire queste cose e perché le vedo. Io so solo che le vivo", aveva spiegato Ivana. Lei certamente crede in una vita dopo la morte. "Credo ci siano delle dimensioni parallele dove la nostra anima, o energia come la vogliamo chiamare, va a finire quando non vive più la nostra fisicità. Io questa gente la vedo. E anche in questi sogni dove incontro i miei cari, io faccio incontri “reali”", aveva detto. Quindi l'artista aveva iniziato ad indagare, studiare e cercare di capire cosa realmente accade ogni volta che avverte queste strane presenze alle quali, effettivamente, è difficile credere. Ma se in tanti la scambiano per pazza, sono anche molte le mail che riceve di persone che vivono o hanno vissuto le sue medesime sensazioni ed esperienze.

