LILIANA SEGRE/ Video: "L'amore di mio padre mi ha salvato la vita" (Che tempo che fa)

Video, Liliana Segre racconterà a Fabio Fazio, all'interno del programma Che tempo che fa, com'era la sua vita quando venne deportata nei campi di concentramento.

28 gennaio 2018 Francesco Agostini

Liliana Segre (web)

Liliana Segre, ospite a Che tempo che fa, è una delle sopravvissute ai campi di sterminio della seconda guerra mondiale. Un momento, quello, drammatico per l'intera umanità che si vide protagonista di gesti indicibili ancora oggi. Liliana Segre, di religione ebraica, è stata una delle tante donne che hanno subito la deportazione nei campi di sterminio nazisti e una delle pochissime ad uscirne viva. Uscire vivi da quell'inferno non doveva certo essere una cosa semplice, anzi; diciamo anche praticamente impossibile. I nazisti riducevano i prigionieri di varie etnie e religioni alla morte, sottoponendoli a lavori forzati disumani con pochissime razioni di cibo e acqua. Per alcuni. Altri, invece, venivano direttamente eliminati nei forni crematori o nelle docce, dove veniva spruzzato il gas venefico. Ma come ha fatto a sopravvivere, Liliana Segre?

La risposta della neo-senatrice a vita è sorprendente e alquanto romantica su Aleteia.org: "Soono sopravvissuta grazie all'amore. Ancora oggi mi rivedo da bambina, con la testa rasata in queli luoghi orribili. L'amore di mio padre mi ha tenuto a galla, è una pelle fantastica che mi ripara da tutto." Di questo e altro parlerà a Che tempo che fa.

LILIANA SEGRE, 'QUELL'ODORE DI BRUCIATO...'

L'impatto con i campi di concentramento per la giovane Liliana Segre è stato qualcosa di terribile e scioccante allo stesso tempo. I nazisti non avevano scrupoli nello sterminare donne e bambini innocenti, non avevano pietà per niente e per nessuno. Il racconto che Liliana Segre fa del suo ingresso nei campi di concentramento è scioccante e disgustoso allo stesso tempo: "Quano entrammo per la prima volta in un campo di concentramento c'erano delle ragazze francesi ad accoglierci. Ricordo che appena entrati sentimmo subito una tremenda puzza di bruciato. Le ragazze ci dissero subito che quelli erano i corpi di alcune persone, perché i nazisti le ardevano nei forni crematori.

Noi lì per lì non ci credemmo e pensammo che quelle ragazze erano pazze. Ci spiegarono anche che per un sì o per un no detto per errore potevamo finire nelle camere a gas e che noi eravamo schiave, adesso. Ci dissero anche che la neve era grigia per via della cenere. La cenere dei corpi morti che venivano bruciati dai nazisti. Fu uno shock, un vero orrore." Liliana Segre è stata recentemente nominata da Mattarella senatrice a vita.

