La Scorta di Borsellino, Emanuela Loi / Liberi Sognatori, il terzo film del ciclo su Canale 5 (28 gennaio)

Il film, la scorta di Borsellino, Emanuela Loi, va in onda questa sera su Canale 5. Si tratta del terzo appuntamento del ciclo Liberi sognatori dedicato agli erori vittime della mafia

Emanuela Loi, interpretata da Greta Scarano per La scorta di Borsellino - Emanuela Loi

La scorta di Borsellino - Emanuela Loi è il film proposto da Canale 5 per la sua prima serata di oggi, domenica 28 gennaio 2018. La pellicola fa parte del ciclo Liberi Sognatori ed è il terzo appuntamento voluto dalla rete Mediaset per omaggiare le vittime della mafia. In questo nuovo incontro sul piccolo schermo, la regia è affidata a Stefano Mordini, per una produzione che vede la realizzazione di Taodue e la produzione di Pietro Valsecchi. Nel ruolo di protagonista vedremo l'attrice Greta Scarano, affiancata da un cast che prevede la partecipazione di Riccardo Scamarcio nel ruolo di Montinaro. Fra gli artisti ricordiamo Ivana Lotito, Fabrizio Ferracane, Alice Attala, Aurora Peres, Pierluigi Corallo, Pierfrancesco Poggi, Vincenzo Crivello e Simone Colombari. Il soggetto è invece a cura di Pietro Valsecchi e Graziano Diana, mentre la sceneggiatura prevede una collaborazione fra quest'ultimo e Domenico Tomasetti e Stefano Marcocci. La trama della puntata ruoterà invece attorno alla vita di Emanuela Loi, la prima agente donna ad essere stata uccisa da Cosa Nostra e parte della scorta destinata a proteggere il giudice Paolo Borsellino.

LA SCORTA DI BORSELLINO, EMANUELA LOI, IL TERZO FILM DI LIBERI SOGNATORI

La trama racconterà la vita di Emanuela Loi, dalle sue ambizioni ed aspirazioni ai suoi sogni, dall'entrata in Accademia fino all'amicizia con Antonio Montinaro, il caposcorta di Giovanni Falcone che contribuirà alla sua scelta di entrare a far parte della scorta di Borsellino. Giovane e determinata, Emanuela sceglierà di non indietreggiare nemmeno in seguito all'attentato di Capaci e di proseguire il proprio incarico anche per chi aveva perso la vita in quel tragico evento. E questo nonostante fosse entrata nel servizio scorte da appena un mese ed il suo incarico a protezione del giudice Borsellino poteva contare solo su pochi giorni. Morirà il 19 luglio del 1992, quando l'attentato di via D'Amelio distruggerà diverse famiglie e rimarrà nella storia degli italiani: in quel giorno verranno uccisi il giudice Borsellino, Emanuela Loi ed altri quattro colleghi della scorta: Claudio Traina, Vincenzo Li Muli, Eddie Walter Cosina e Agostino Catalano. Tutto inizia quando la vita di Emanuela Loi, all'epoca 20enne, subisce una sterzata che la segnerà per sempre. Un evento casuale la porterà infatti ad entrare a far parte della Polizia giovanissima, solo per aver accompagnato la sorella a sostenere il concorso pubblico. Lei, che sognava di diventare insegnante, decide senza esitazione di percorrere quella strada che la porterà prima a Trieste, presso la scuola allievi, e poi a Palermo. Due anni appena e Emanuela dimostra di avere delle doti particolari, riuscendo a fare una carriera record. I primi passi li muove infatti all'interno del commissariato di Palermo Libertà, dove fra gli altri compiti le viene affidato il piantonamento del boss Francesco Madonia, ma l'amicizia con Antonio Montinaro la convince ad entrare a far parte del servizio scorte.

GRETA SCARANO, NEI PANNI DELL’AGENTE DELLA SCORTA DI BORSELLINO

Emanuela Loi non è di certo la prima volta che viene omaggiata con un film, ma sempre come agente associata alla strage di via d'Amelio ed al ruolo di Paolo Borsellino. Il primo film risale infatti al 2003, Gli angeli di Borsellino, con la regia di Rocco Cesareo ed in cui il ruolo della poliziotta è affidato a Brigitta Boccoli. Elisabetta Balia ha invece ricevuto lo stesso incarico grazie al film di Gianluca Maria Tavernelli del 2004, dal titolo Paolo Borsellino. Per Greta Scarano interpretare Emanuela Loi è di certo un compito importante, sia perché si tratta di una delle poche pellicole in cui è protagonista assoluta, sia perché alle spalle ha partecipazioni significative in altri format per la televisione a tema poliziesco. Si ricorda infatti l'attrice in diversi episodi di fiction come RIS Roma - Delitti Imperfetti, Romanzo Criminale - La serie, e Squadra Antimafia - Palermo oggi, dove la troviamo nel cast per tre anni e fino alla stagione precedente alla sua conclusione, nei panni dell'ispettore Francesca Leoni.

