Loredana Lecciso, su Al Bano e Romina la verità?/ Rompe il silenzio da Barbara d’Urso (Domenica Live)

Loredana Lecciso sarà ospite della nuova puntata di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, condotto da Barbara D'Urso, durante la quale parlerà di Al Bano e Romina Power.

28 gennaio 2018

Loredana Lecciso a Domenica Live (Web)

Loredana Lecciso sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica Live, il contenitore domenicale condotto da Barbara D'Urso che andrà in onda il 28 gennaio 2018 su Canale 5, a partire dalle ore 14. La compagna, o ex compagna, di Al Bano Carrisi, dirà la propria versione riguardante il triangolo tra lei, il cantante di Cellino San Marco e l'ex moglie e partner artistica di quest'ultimo, Romina Power, che sta tenendo banco sulle varie testate gossip da almeno due settimane. Fino ad ora, la showgirl pugliese, madre degli ultimi due figli avuti da Al Bano, Albano Jr. e Jasmine, ha deciso di trincerarsi dietro una sorta di silenzio stampa, non concedendo dichiarazioni a nessuna testata. Loredana Lecciso, quindi, romperà il silenzio nel salotto televisivo di Barbara D'Urso. Ricordiamo che, in questi giorni, Loredana Lecciso sta vivendo a Pavia, ospite del fratello, dopo aver lasciato Cellino San Marco insieme ai suoi due figli. Sempre in quest'ultimo periodo, la Lecciso ha ricevuto la solidarietà pubblica di Rita Dalla Chiesa.

LOREDANA LECCISO: LA SOLIDARIETA' DI RITA DALLA CHIESA

Queste sono state le dichiarazioni rilasciate ad Oggi dall'ex conduttrice di Forum: "Ha fatto bene ad allontanarsi, a sottrarsi a tutta la pressione che potrebbe schiacciarla. Le stanno facendo del male, a lei e ai ragazzi". Il riferimento, ovviamente, è ai figli di Al Bano e Loredana Lecciso che starebbero soffrendo per la situazione venutasi a creare. Stando alle ultime indiscrezioni pubblicate dal settimanale Nuovo, Romina Power starebbe ad un passo dal rimettersi insieme ad Al Bano con cui è stata sposata dal 1970 fino alla separazione avvenuta nel 1999. Al Bano e Romina Power hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Loredana Lecciso, quindi, non avrebbe retto la pressione mediatica causata da questo ipotetico ritorno di fiamma tra i due cantanti. La Lecciso, già in occasione delle ultime festività natalizie, avrebbe deciso di trascorrere il Natale lontano da Al Bano con cui, tra alti e bassi, sta insieme da circa 18 anni.

LE INTERVISTE DI AL BANO

Da Barbara D'Urso, Loredana Lecciso replicherà anche alle dichiarazioni che Al Bano, recentemente, ha rilasciato durante L'Intervista, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maurizio Costanzo, e in occasione di un'intervista concessa al quotidiano Il Tempo. In quest'ultima intervista, Al Bano aveva smentito le voci riguardanti una rottura con Loredana Lecciso con queste dichiarazioni: "Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta nulla". Da Costanzo, invece, Al Bano è stato sibillino su molte domande esplicite del conduttore e giornalista romano. Ad una domanda inequivocabile ("Loredana Lecciso è la tua donna?"), Al Bano aveva risposto così: "Ehm... mo' vediamo... Io poi non considero mai niente veramente mio perché ognuno è suo e si appartiene". Tornando all'intervista a Il Tempo, Al Bano, parlando di Romina Power, si era espresso così: "Romina e` la madre dei miei figli e non posso far finta di niente".

