MARCO ARMANI/ Quel 11° posto al Festival di Sanremo 1985 con Tu dimmi, un cuore ce l'hai? (Domenica In)

Marco Armani è di certo rimasto impresso nella mente di tutti i fan per il suo celebre brano Tu dimmi, un cuore ce l'hai?, scritto dallo stesso artista in collaborazione con il fratello Marco Armenise. La canzone è stata presentata infatti al Festival di Sanremo del 1985, quando Armani è riuscito a conquistare l'undicesimo posto in classifica. Un testo importante che a fronte di una parziale vittoria registrata nella kermesse italiana, ha permesso al cantautore di volare verso il successo. E' stato infatti il primo brano di una lunga serie che lo ha visto negli anni successivi alla sua partecipazione a Sanremo, conquistare posizioni identiche. Basti pensare alla canzone Uno sull'altro, con cui ancora una volta è finito all'undicesima posizione. A raccontare la sua esperienza sarà lo stesso Marco Armani grazie alla sua partecipazione nella puntata di Domenica In di oggi, 28 gennaio 2018. Anche se sono trascorsi molti anni da quei giorni, il cantante continua a raccogliere migliaia di fan grazie ai suoi concerti, di cui l'ultimo si è svolto lo scorso dicembre a Bari ed in collaborazione con la cover band Poohlover. Un'occasione che ha visto Armani ritornare nella città natale, in cui ha frequentato il Conservatorio Piccini e che gli ha dato modo di creare la prima band ad appena 14 anni, i Parsifal.

ATTENZIONE PER GLI APPASSIONATI DI TECHETECHETÈ

Nato con il nome di Marco Antonio Armenise, la voce di Marco Armani non è sfuggita agli appassionati di Techetecheté, di cui cura le sigle finali fin dal 2015. Il suo ultimo album risale invece al 2007, quando ha pubblicato con l'etichetta Cinevox il suo Parlami d'amore, una raccolta di undici brani in cui è la sua versione di Parlami d'amore Mariù a fare da apripista. Il nome di Armani è associato invece in questi ultimi mesi ad una pellicola destinata a diventare un vero e proprio cult, Call Me By Your Name, con la regia di Luca Guadagnino e presentato durante lo scorso Sundance. Il regista ha infatti scelto di realizzare una colonna sonora che annovera al suo interno il brano E' la vita, con cui il cantautore barese è riuscito ad arrivare decimo durante il Festival di Sanremo dell'83. Un omaggio di Guadagnino ai gloriosi anni in cui la musica italiana ha vissuto una forte trasformazione, anche grazie all'apporto di artisti come Armani, Franco Battiato e Loredana Bertè.

