Massimo Giletti, malore in diretta/ Video, cosa è successo a Non è L'Arena? Conduttore ricoverato in ospedale

28 gennaio 2018 - agg. 28 gennaio 2018, 23.29 Silvana Palazzo

Prima la paura, poi il sospiro di sollievo: il malore di Massimo Giletti non ha avuto gravi conseguenze. Una forte influenza: questa la causa dei problemi avvertiti dal conduttore durante la diretta di Non è L'Arena, in particolare dopo l'intervista al ministro Marianna Madia. Il giornalista è stato portato all'ospedale Umberto I di Roma dopo il malore. Stando a quanto riportato dall'Ansa, che cita La7, la decisione è stata presa solo per precauzione. Massimo Giletti comunque era indeciso fin dall'inizio della puntata sulla possibilità di condurre il programma, ma all'ultimo momento ha deciso di provarci comunque, salvo poi rinunciarci dopo l'intervista al ministro. «Massimo Giletti passerà la notte in ospedale, ma si è ripreso e sta senz'altro meglio», ha assicurato Andrea Salerno, direttore di La7. Visitato in pronto soccorso, il conduttore, in accordo con il suo medico curante che lo ha raggiunto in ospedale, è stato ricoverato per la notte. Domani dovrebbe rientrare a casa. (agg. di Silvana Palazzo)

Momenti di apprensione durante la puntata di oggi di Non è L'Arena: le condizioni di Massimo Giletti hanno preoccupato gli ospiti e il pubblico in studio, oltre che quello a casa. «Fermati, stai sudando freddo», dice Carla Cantone del PD al conduttore dopo essersi avvicinata a lui per sincerarsi delle sue condizioni. Così fa peraltro Ignazio La Russa. Giletti, che a fatica si tiene sulla sedia, decide allora di rivolgersi al direttore del programma per chiedere se può mandare in onda un servizio, così da prendere tempo. «Scusate non ce la faccio a continuare». Viene allora mandato in onda il video di un'intervista ad una delle vittime della setta di Piero Capuana e uno spezzone di puntata registrato. Per quanto riguarda le condizioni di salute di Giletti, al momento pare che si tratti di una forte forma influenzale. La conferma è arrivata dal programma sui social: «A causa di una forte influenza, Massimo Giletti chiude la puntata di questa sera di #nonelarena. Appuntamento alla settimana prossima su @La7tv».

L'allarme è scattato subito sui social, dove tra l'altro si stava commentando la puntata di Non è L'Arena. Dopo il malore di Massimo Giletti l'attenzione si è ovviamente spostata sulle condizioni di salute del conduttore. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo che la puntata è stata sospesa, Giletti è stato portato via in ambulanza. Pare che avesse la febbre già prima della messa in onda.

