MAX DEI FICHI D'INDIA/ Ritorno in sala operatoria, rischiò di morire dopo una liposuzione (Domenica Live)

Max dei Fichi d'India si opera nuovamente dopo il disastro del precedente intervento di chirurgia estetica: Domenica Live in collegamento con la clinica.

28 gennaio 2018 Emanuela Longo

Lo scorso novembre fecero scalpore le dichiarazioni di Max Cavallari del duo dei Fichi d'India che a Domenica Live raccontò il suo calvario vissuto dopo un intervento di chirurgia plastica dagli esiti tutt'altro che apprezzabili. Oggi, Max sarà ancora protagonista della trasmissione domenicale di Canale 5 in quanto è pronto a tornare nuovamente sotto i ferri, questa volta per cercare di porre rimedio ai danni precedentemente prodotti dall'intervento di addominoplastica e falloplastica che, oltre a mettere seriamente a repentaglio la sua vita ebbe delle conseguenze incredibili anche sul piano prettamente psicologico. Voleva solo vivere meglio e stare in pace con se stesso, Max, ma proprio a causa della chirurgia estetica ha letteralmente messo a repentaglio la sua vita. Alcuni mesi fa era stata la moglie Manuela Russo a raccontare a Barbara d'Urso la brutta esperienza vissuta da marito, il quale si era sottoposto ad una liposuzione per ridurre il girovita. Dopo il fallimento della dieta, l'attore e comico aveva deciso di sottoporsi ad una soluzione più drastica ma gli effetti sono stati a dir poco devastanti. A causa di un cumulo di sangue all'altezza dell'addome, Cavallari era stato costretto a rivolgersi ad un altro medico che gli praticò un'incisione d'urgenza, salvandogli di fatto la vita.

MAX CAVALLARI TORNA SOTTO I FERRI: IL COLLEGAMENTO DALLA CLINICA

Lo stesso Max Cavallari era intervenuto nel corso della trasmissione Domenica Live, raccontando in prima persona la drammatica esperienza vissuta. Dalla decisione di sottoporsi all'intervento di chirurgia estetica al malessere generale causato dalla stessa operazione dagli esiti drammatici. "Stavo andando in setticemia, ero pieno di sangue e pus, stavo morendo... Ho passato 40 giorni a letto con la febbre altissima, venivano a bucarmi l’addome per far fuoriuscire il liquido e il sangue", aveva spiegato. Un'esperienza che lo aveva cambiato radicalmente: "sono un fico più maturo, ho avuto paura, mi son visto morire, prendo la vita in modo diverso", aveva dichiarato alle telecamere del programma di Canale 5. La moglie Manuela, anche lei vittima del bisturi sbagliato, aveva raccontato di aver avuto delle conseguenze negative in seguito all'intervento, ma non così gravi come quelle capitate a Max. I due avevano spiegato l'intenzione di rivolgersi ad altri specialisti. Secondo il professor Lorenzetti, esperto in chirurgia estetica e spesso ospite di Barbara d'Urso, Max avrebbe dovuto operarsi nuovamente il prima possibile. Quel giorno è finalmente arrivato e oggi Domenica Live sarà in collegamento con la clinica, prima del suo ingresso nella sala operatoria.

