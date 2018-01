Mara Maionchi/ Al fianco di Naomi Campbell e Linda Evangelista mi sono sentita una "scimmia" (Domenica In)

Mara Maionchi, il suo fermo no alla chirurgia estetica e il suo personale rapporto con la bellezza: quella volta che mi sono trovato al fianco di Naomi Campbell e Linda Evangelista...

28 gennaio 2018 Redazione

Mara Maionchi

Indiscussa regina del turpiloquio, Mara Maionchi non ha bisogno di presentazioni ed a discapito del suo linguaggio colorito continua ad essere fra i personaggi televisivi più apprezzati dal pubblico italiano. La discografica si è appena lasciata alle spalle l'esperienza di X Factor 11, che l'ha vista ritornare a sedere fra i giudici dopo un'assenza parziale dal talent. Non è tuttavia l'unica occasione televisiva che l'ha vista registrare un forte consenso fra i fan: basti pensare al recente ritorno su Sky Cinema Uno del ciclo di film I delitti del BarLume, dove ha rivestito il ruolo di una parrucchiera. Sarà inoltre fra gli ospiti delle sorelle Parodi a Domenica In nel pomeriggio di oggi, 28 gennaio 2018, dove interverrà grazie alla sua acclamata esperienza discografica e televisiva. Anche se la sua personale carriera ha dimostrato come le donne possano raggiungere posizioni importanti nelle aziende di primo piano, la Maionchi è sicura che ancora oggi il gentil sesso sia vittima di un forte pregiudizio. La situazione non è cambiata rispetto agli anni in cui ha mosso i primi passi nel mondo del lavoro, ha raccontato a Il Fatto Quotidiano, dato che ancora oggi le donne vengono oscurate rispetto agli uomini, spesso dalle stesse 'colleghe'. Ha assistito spesso infatti personalmente ad episodi eclatanti anche nel mondo della musica, dove una Caterina Caselli ha ricevuto diversi sguardi imbufaliti prima di riuscire ad imporsi nel ruolo di cantante.

LA SUA BATTAGLIA CONTRO LA CHIRURGIA ESTETICA

Mara Maionchi è sempre più in vista come ospite di tante trasmissioni televisive, come Quelli che il calcio, dove è stata ospite la scorsa settimana. In questo periodo la celebre discografica nota per la sua schiettezza ha manifestato la propria posizione rispetto a diversi settori, come quello della bellezza. La Maionchi infatti crede che l'aspetto sia essenziale in una donna, in grado di farla risaltare agli occhi degli altri, ma non per questo prova invidia per chi ha dalla propria parte un fisico avvenente. In particolare ha parlato in una recente intervista di un episodio vissuto al fianco del marito, in cui si è ritrovata al fianco di Naomi Campbell e Linda Evangelista. Un evento che non sembra aver intaccato il suo personale rapporto con la bellezza, anche se si è sentita una "scimmia" al fianco di due top model di quel calibro. Del resto la Maionchi è convinta su un punto: no alla chirurgia estetica. Per sentirsi a proprio agio non servono interventi chirurgici, ha sottolineato, sia perché chi vi ricorre sarebbe spinto dalla falsa credenza di poter fermare il naturale invecchiamento, sia perché in realtà gli interventi estetici finiscono solo per sfigurare il volto delle persone.

MARA MAIONCHI NEL RUOLO DELLA NONNA DI COCO

Continua la corsa verso il grande schermo per Mara Maionchi, che ha prestato la voce a Coco, il nuovo film della Disney Pixar che negli USA ha già registrato un forte consenso. La pellicola infatti ha conquistato record importanti in fatto di incassi, con l'aspettativa di poter replicare il successo anche sul suolo italiano. Il ruolo affidato alla Maionchi è centrale per il protagonista ed in un certo senso sembra che sia stato ideato appositamente per lei. Coco è infatti la nonna del messicano Miguel, che coltiva il sogno di diventare un cantante popolare e che si ritrova ad ostacolare per via di un passato infelice collegato con il padre. Inevitabile il collegamento con la vita e la personalità della discografica e non solo per quanto riguarda il richiamo al mondo della musica. Grazie alla sua professione, la Maionchi ha infatti visto da vicino migliaia di genitori ostacolare i sogni dei propri figli, che di contro in più di un'occasione hanno trionfato grazie al loro impegno. Basti pensare al passato di Gianna Nannini, ha rivelato, che si è presentata alla produttrice al fianco del padre: quest'ultimo avrebbe richiesto infatti che la figlia non cantasse con il cognome di famiglia.

