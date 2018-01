Mudimbi/ Con "Il Mago" cerca il riscatto sociale a Sanremo Giovani (Domenica In)

Mudimbi ospite a Domenica In: il giovane rapper di San Benedetto del Tronto sarà in gara a Sanremo Giovani, racconta la sua storia di riscatto sociale

28 gennaio 2018

Mudimbi ospite a Domenica In

Il rapper di San Benedetto del Tronto Michel Mudimbi, più semplicemente noto come Mudimbi, sarà tra gli ospiti della puntata di domenica 28 gennaio di Domenica In, come prossimo partecipante al Festival di Sanremo nella sezione nuove proposte. Italiano ma di origine congolese, Mudimbi presenterà sul palco dell’Ariston il pezzo ‘Il Mago’, grazie al quale si è aggiudicato uno degli otto posti disponibili nella rassegna sanremese. Classe ’86, Mudimbi fa parte della nuova generazione di rapper che si sta facendo largo nel panorama musicale italiano. E i suoi testi si incastonano di certo alla perfezione nel filone al quale appartiene.

LA MADRE SOSTEGNO FONDAMENTALE

“Il Mago” è un testo ironico ma pungente, che spiega come difendersi dalle sfortune dalle difficoltà della vita di tutti i giorni. Un modo anche per sorridere alle avversità, in una società che spesso ci chiede di sorridere e andare avanti quando sarebbe estremamente difficile. Mudimbi a Domenica In racconterà la sua storia, fatta di riscatto per un ragazzo cresciuto senza padre, ma che grande al grande supporto della madre è riuscito a farsi largo nella vita e poi nel mondo della musica. Tanto da essere supportato nella scelta di lasciare il lavoro in officina e dedicarsi al mondo della musica, dove ora sta trovando la sua grande chance sul palco dell’Ariston, pronto a partecipare al Festival nella categoria Nuova Proposte.

