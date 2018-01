PAOLA DI BENEDETTO VS ALESSIA MANCINI / L'attacco: Vuole avere sempre ragione (L'Isola dei Famosi 2018)

28 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Paola Di Benedetto e Alessia Mancini fanno fuoco e fiamme a L'Isola dei Famosi 2018. Le due continuano a litigare per diversi motivi e il pubblico si scalda, curioso di capire quello che potrà accadere nelle prossime ore. L'ex Madre Natura di Ciao Darwin ha sottolineato che l'ex letterina di Passaparola ha sempre ragione su tutto. Sottolinea in confessionale: "Alessia Mancini ha un modo di dire le cose che sembra abbia sempre ragione su qualsiasi cosa. Siamo in una situazione di convivenza forzata. Non è che quello che dice una persona è legge". Più tiepida è invece Alessia Mancini che nelle prossime ore sarà interrogata dalla stessa Alessia Marcuzzi negli studi de L'Isola dei Famosi 2018. Staremo a vedere cosa accadrà nell'appuntamento serale di domani quando si tornerà in studio per vedere quali saranno le evoluzioni dopo questa prima settimana di Isola, che ha regalato finora diverse emozioni.

IL CLIMA SI FA INCANDESCENTE

Il clima de L'Isola dei Famosi 2018 si fa incandescente e sicuramente le continue liti tra Paola Di Benedetto e Alessia Mancini non rendono tutto più tranquillo. Le due infatti hanno iniziato a pizzicarsi fin dall'inizio del reality show targato Rai. Sicuramente la puntata di domani sera ci chiarirà qualcosa anche del rapporto tra le due con Alessia Marcuzzi che non potrà più sorvolare di fronte a delle situazioni che stanno diventando troppo eclatanti per essere lasciate scivolare via. Di certo però il rapporto burrascoso tra queste due splendide ragazze non può che alimentare la voglia di seguire il programma che promette ancora siparietti divertenti e la voglia di trovare una risposta. Nel frattempo poi continua il feeling tra Paola Di Benedetto e Francesco Monte che sta incuriosendo il pubblico, ancora curioso di vedere se l'ex tronista di Uomini e Donne dimenticherà la sua Cecilia Rodriguez.

