PRIGIONE DI VETRO/ Su Rai 4 il film con Leelee Sobieski (oggi, 28 gennaio 2018)

Prigione di vetro, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Leelee Sobieski, Diane Lane, alla regia Daniel Sackheim. La trama del film nel dettaglio.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller in prima serata su Rai 4

NEL CAST LEELEE SOBIESKI

Prigione di vetro, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 21.00. Una pellicola d genere thriller che è stata affidata alla regia di Daniel Sackheim ed è stata prodotta nel 2001 da Neal H. Moritz, noto per aver curato la produzione di decine film cult come xXx - Il ritorno di Xander Cage, l'intera saga cinematografica di Fast e Furious, Un'impresa da Dio e Io sono leggenda. Nel cast di attore principali figurano Leelee Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgård e Michael O'Keefe. Diane Lane, che nel film interpreta il personaggio di Erin Glass, è un'attrice statunitense vincitrice di un Satellite Awards per la sua partecipazione al film Unfaithful, al fianco di Richard Geere. È nota per le sue interpretazioni in Un anno da ricordare, Sotto il sole della Toscana, Batman v Superman: Dawn of Justice, e L'uomo d'acciaio. La versione cinematografica è più breve, rispetto a quella originale, di circa 60 minuti. Nel 2006 è stato realizzato un sequel del film che però non è stato distribuito al cinema ma proposto direttamente in versione DVD. Ma ecco nel detaglio la trama del film.

PRIGIONE DI VETRO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La giovane protagonista del film è Ruby Baker, un ragazza americana che vive con gioia e spensieratezza il suo ultimo anno di liceo assieme ai suoi coetanei. Una sera, mentre Ruby esce di nascosto con alcuni amici, i suoi genitori muoiono in un terribile incidente stradale. Ruby, ancora minorenne e suo fratello, vengono così affidati alle cure dei coniugi Glass, Terry ed Erin, una coppia di amici di vecchia data sei loro genitori. Ruby e Rhett sono così costretti a trasferirsi dai Glass, all'interno di un'abitazione costruita interamente in vetro. Poco dopo il loro trasferimento, Ruby inizia a notare degli strani atteggiamenti da parte di Terry che in un occasione cerca di aggredirla, mentre trova Erin in stato confusionale con accanto una siringa. Dopo aver richiesto l'intervento degli assistenti sociali, Ruby scopre che l'automobile su cui i suoi genitori sono morti è stata fornita proprio dai coniugi Glass. Terry ed Erin sono infatti i responsabili della morte dei genitori di Ruby. Il loro unico scopo era quello di appropriarsi del dei Bakerpatrimonio per riuscire a saldare gli ingenti debiti contratti con alcuni lochi individui criminali. Riusciranno Ruby e Rhett ad uscire sani e salvi da quest'incubo?

