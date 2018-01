ROSA FANTI/ Chi è la moglie di Carlo Cracco? La prima foto dopo il matrimonio

Rosa Fanti, chi è la moglie di Carlo Cracco? La prima foto dopo il matrimonio sul profilo ufficiale di Garage Italia. Fan a caccia di notizie con lo chef stellato ospite a Che tempo che fa.

Rosa Fanti, chi è la moglie di Carlo Cracco?

Il nome di Rosa Fanti sta rimbalzando in questi giorni fra le pagine di gossip e non solo perché si tratta della compagna di vita di Carlo Cracco. Il celebre chef infatti è convolato a nozze lo scorso 19 gennaio, dopo ben dieci anni di unione. Una relazione che vede una distanza d'età fra i due neo sposini di diciassette anni e che è stata consacrata con una cerimonia al Palazzo Reale di Milano. La prima foto della coppia come marito e moglie ha già fatto il giro del web, grazie al post pubblicato dal profilo ufficiale di Garage Italia, il locale che Cracco e Rosa hanno aperto al fianco degli Agnelli. Anche per questa lieta notizia, Carlo Cracco sarà fra gli ospiti di oggi, domenica 28 gennaio 2018, di Che tempo che fa e di Fabio Fazio. Il pubblico italiano conosce fin troppo bene l'ex giudice di MasterChef Italia, ma che cosa sappiamo della moglie, colei che è riuscita a scalfire il cuore severo dello chef stellato? Romagnola di origine e milanese per amore, Rosa Fanti ha sottolineato in una recente intervista di essere a capo di "una tribù di Cracchi" e di essere una vera frana in cucina. Questo particolare infatti l'ha spinta a lavorare al fianco del marito, ma non dietro ai fornelli: per il brand di famiglia si occupa infatti di collaborazioni, ufficio stampa ed eventi esterni.

I FAN DI CRACCO A CACCIA DI NOTIZIE SULLA MOGLIE ROSA FANTI

I fan di Carlo Cracco sono già a caccia di notizie sulla moglie Rosa Fanti, colei che è riuscita a portare all'altare lo chef italiano. I due sembrano aver trovato un giusto equilibrio all'interno del loro rapporto, ma sia chiaro: la cucina è il regno di Cracco e non della moglie. I due hanno due figli, Pietro e Cesare, che crescono con amore e complicità anche a fronte della vita frenetica di entrambi. Anche se gli impegni di lavoro sono tanti, Cracco e Rosa sono infatti determinati a mantenere integri i loro spazi privati ed a non farsi travolgere dallo stress delle routine. E questo non vuol dire che Rosa sia una mamma apprensiva, dato che cerca di rispettare il carattere di entrambi i figli, così diversi l'uno dall'altro.

In una sua recente intervista a Instamamme, la Fanti ha infatti sottolineato di aver creato con i due bambini una sorta di rituale: dopo i giochi quotidiani, i tre si riuniscono nel lettone per rivelare quale episodio li ha fatti ridere di più nell'arco della giornata. "E quelli diventano un po' i nostri segreti", ha sottolineato, aggiungendo anche di non sentirsi a suo agio nei panni della bella conquistata dal fascino del bel Principe Azzurro. Di certo agli occhi di molte persone, Rosa Fanti è riuscita a realizzare la propria vita sia dal punto di vista personale che professionale, "ma le favole non esistono" e si ritiene semplicemente "una ragazza molto normale".

© Riproduzione Riservata.