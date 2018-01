Sanremo 2018/ Toto vincitore e nuove indiscrezioni: Michelle Hunziker pronta ad un grande annuncio?

Festival di Sanremo 2018, continuano le indiscrezioni e il toto vincitore. Michelle Hunziker farà un annuncio speciale dall'Ariston? Il gossip impazza!

28 gennaio 2018 Anna Montesano

Festival di Sanremo 2018

Manca molto poco all'inizio della 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018 che vedrà alla guida Claudio Baglioni, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Dal 6 al 10 febbraio, i cantanti si sfideranno per conquistare il primo posto sul podio e il toto-vincitori è già iniziato da tempo. Il noto critico musicale Dario Salvatori, intervistato da Nuovo Tv, ha espresso la sua dopo l'ascolto dei brani in gara in anteprima: "Io punto sui Decibel e Luca Barbarossa. Ma anche il duo formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro - e aggiunge - Secondo me saranno proprio loro a contendersi la vittoria finale". D'altronde si tratta di tre brani molto diversi tra loro ma altrettanto importanti: quello di Meta e Moro. "Non mi avete fatto niente", è una reazione al terrorismo, dove si citano anche i luoghi dei più noti attentati degli ultimi anni ed esalta la forza di reazione alla paura. Quello dei Decibel, "Lettera dal Duca" è invece un omaggio a David Bowie e quasi sembra essere lui stesso a parlare nel testo. Luca Barbarossa, nella sua "Passame er sale", si ispira a stornelli tradizionali con parole d'amore.

MICHELLE HUNZIKER: L'ANNUNCIO DELLA NUOVA GRAVIDANZA AL FESTIVAL DI SANREMO 2018?

Tre brani diversi ma altrettanto affascinanti che sembrano essere già quotati alla vittoria o comunque al podio finale. E se questo è il toto-vincitore ad oggi, sul Festival di Sanremo 2018 non mancano i gossip. L'ultimo vorrebbe Michelle Hunziker pronta a fare un importante annuncio in diretta. L'indiscrezione viene lanciata dal settimanale Nuovo, dove si legge: "Non è un mistero che Michelle e Tomaso Trussardi abbiano intenzione di allargare la famiglia, magari mettendo al mondo quel maschietto che sognano da tempo. E le forme leggermente arrotondate della showgirl, mostrate nelle ultime settimane hanno ricominciato a sollevare qualche sospetto". Un indizio sarebbe stato dato dalla figlia Aurora Ramazzotti, che ha di recente pubblicato un'immagine della mamma seduta su una sedia con una lampada sferica sotto la maglia, come per simulare un pancione, e la scritta "Round 4": che sia l'annuncio velato di un nuovo bebè in famiglia?

