Stefania Sandrelli/ “Ebbi una storia con Tenco. Deneuve? Un'amica ma sto con le donne che denunciano”

Stefania Sandrelli racconta il suo amore con Gino Paoli, la storia con Luigi Tenco e i primi passi nel cinema. Con la Deneuve amica ma lei sta con le donne che denunciano.

28 gennaio 2018 Emanuela Longo

Dai ricordi d'infanzia agli amori, passando per i successi della sua carriera fino all'ultimo impegno al cinema nel nuovo film di Muccino: ha tanto da dire Stefania Sandrelli nella lunga intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per Il Corriere della Sera. E' una donna forte la Sandrelli e lo dimostra quella sua reazione quando, appena nata, afferrò con le mani un cucchiaio d'acqua riscaldato e si salvò bevendo, dopo essere nata cianotica. Quando i ricordi si spostano sul piano pubblico, il primo nome pronunciato da Stefania Sandrelli è quello del cantautore Gino Paoli: "Lo ascoltavo in tv cantare La gatta e mi piaceva quella vocina esile, da bambino", racconta. Il primo incontro avvenne quando lei era appena una bambina. Aveva 15 anni e mentre gli amici lo vedevano triste e brutto lei invece lo ricorda ancora oggi come "allegro e bellissimo". "Per farmi notare gli passavo davanti con il mio vestitino verde con le frange", racconta. Lui la notò e le chiese di ballare. "Cominciò a stringere. Quando gli dissi la mia età rise e mi lasciò. Poi però venne a cercarmi alla Capannina", ricorda. Prima la frequentazione come amici, poi i baci di nascosto. Quando poi iniziò a compiere i suoi primi passi nel mondo del cinema, lui usò la scusa per accompagnarla in auto fino a Roma.

La Sandrelli ha poi ammesso di aver amato anche un altro uomo: Luigi Tenco. "Luigi era così affascinante... Suonava il sassofono, uno strumento che adoro... Sì, una storia ci fu. Una storia veloce, sportiva. Tenevo tanto a Gino, non volevo che lo sapesse, se no sarebbe finita", dice, spiegando come Tenco e Paoli si compensassero proprio per via delle loro diversità anche sul piano musicale: il primo era più tradizionale, il secondo romantico. Ma rivela che non fu per questa sua storia con Tenco che Gino tentò di uccidersi con un colpo al cuore. "Di me e Luigi ha saputo molto dopo. E non ci si uccide per le donne, ma per i fatti propri". Di Contro, l'attrice non trova alcun mistero dietro il suicidio di Tenco.

STEFANIA SANDRELLI: “MAI MOLESTATA, CON DEPARDIEU ERO CONSENZIENTE”

La sua avventura nel mondo del cinema ebbe inizio con Pietro Germi con il quale Stefania Sandrelli girò anche il film Sedotta e abbandonata. A proposito di cinema, l'attrice ha commentato le ultime dichiarazioni di Catherine Deneuve. Lei da che parte sta? "Con le donne che denunciano", ha detto senza mezzi termini. "Sono amica della Deneuve; ma la libertà di importunare non esiste. È un tema che sento molto, fin da quando girai Io la conoscevo bene". Il tema delle molestie torna con prepotenza ma lei ha ammesso di non essere mai stata vittima. "Sapevo mettere le cose in chiaro. Be’, Depardieu sul set di Novecento allungava le mani; ma devo confessare che ero consenziente..." Con lui ha ammesso di non aver avuto una storia vera e propria ma solo "qualche gioco". E così la Sandrelli si è dilungata con la lunga lista di grandi maestri del cinema con i quali ha lavorato nel corso della sua carriera, dal "professionale" De Niro al "maniacale" Bertolucci, passando per la meravigliosa leggerezza di Mastroianni ed il divertente Gassman. Un ricordo anche su Alberto Sordi con il quale racconta di aver riso tanto sul set di Dove vai in vacanza?. Manfredi fu colui che "tra i grandi" la attraeva di più, mentre Moravia lo descrive come "buffo da morire".

