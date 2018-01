THE BELIEVER/ Su Cielo il film con Ryan Gosling e Billy Zane (oggi, 28 gennaio 2018)

The Believer, il film in onda su Cielo oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Ryan Gosling, Billy Zane e Summer Phoenix, alla regia Henry Bean. La trama del film nel dettaglio.

Il film in prima serata su Cielo

NEL CAST RYAN GOSLING

Il film The Believer va in onda su Cielo oggi, domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola drammatica prodotta negli Stati Uniti d’America nel 2001 ed è stata diretta da Henry Bean, professionista che ha contribuito a scrivere anche il soggetto e a sceneggiare le riprese. La pellicola prodotta dalla Fuller Films unitamente alla Seven Arts Pictures gode delle musiche di Joel Diamond e vede un buon cast di attori, tra di essi spiccano Ryan Gosling e Billy Zane che rispettivamente ricoprono i ruoli di Danny e Curtis. Non è la prima volta che i telespettatori italiani visionano The Believer essendo stato nel passato già più volte inserito nei nostri palinsesti televisivi. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE BELIEVER, LA TRAMA DEL FILM

La trama della pellicola inizia ripercorrendo la vita di un giovane skinhead neonazista, Daniel Balint che sfoga il suo odio colpendo ripetutamente un ebreo sconosciuto. Dopo l’azione violenta, Daniel si reca ad un convegno neo nazista e qui colpisce il capo dell’assise, Curtis, con i suoi discorsi sulla razza pura. Danny è intenzionato a commettere un omicidio e chiede a Curtis di sovvenzionarlo economicamente, il bersaglio è il direttore di una banca visto da Daniel come il classico ebreo arricchito. Il film si esplica tra discorsi deliranti del giovane e risse di strada, fino a quando lo stesso Daniel viene invitato in un campo di addestramento frequentato dalle milizie neo naziste. Mentre si trova al campo Daniel e alcuni suoi amici sono rintracciati dalla polizia, le forze dell’ordine incarcerano i ragazzi stante l’accusa che essi hanno picchiato due ristoratori ebrei. Il giudice da ragione agli ebrei e ai giovani non resta che scegliere tra un mese di carcere o partecipare a una seduta rieducativa con i sopravvissuti dell’olocausto. Pur di evitare le sbarre i giovani optano per la seconda soluzione, qui però scherniscono i sopravvissuti stigmatizzando la loro docilità nei confronti dei tedeschi. Soprattutto un episodio raccontato da un sopravvissuto inquieta Daniel, l’episodio è quello che vede un padre aver fatto da testimone all’uccisione del figlio, Daniel non capisce come l’ebreo non si sia ribellato. Tutto però, ruota attorno ad un sogno che Daniel fa in maniera ossessiva, lui di fatto si vede in una scuola ebraica impegnato in una discussione sull’antisemitismo con un docente. Molti saranno i fatti violenti che Daniel si troverà a compiere ma la fine del film è dedicata alla conoscenza di come lo stesso Daniel abbia origini ebraiche, delle origini che di fatto lo hanno perseguitato per tutta la sua esistenza, portandolo nel solco della violenza che il suo popolo è stato purtroppo costretto a subire dalla tirannide nazista.

