THE BOURNE LEGACY/ Su Rete 4 il film con Jeremy Renner (oggi, 28 gennaio 2018)

The Bourne Legacy, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Jeremy Renner, Rachel Weisz e Edward Norton, alla regia Tony Gilroy. La trama del film nel dettaglio.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rete 4

NEL CAST JEREMY RENNER

Il film The Bourne Legacy va in onda su Rete 4 oggi, domenica 28 gennaio 2018, alle ore 21.15. Una pellicola del 2012 che è stata prodotta in America e diretta da Tony Gilroy. Il lavoro cinematografico che ha visto la luce grazie all’interessamento della Bourne Four Productions unitamente alla Captivate Entertainment, si basa su un soggetto scritto dallo stesso regista, professionista che ha curato altresì anche la sceneggiatura del film, buona l’interpretazione degli attori principali (Jeremy Renner e Rachel Weisz) per una pellicola ascrivibile al genere dei film di avventura con connotazioni spionistiche, che è stato già visionato altre volte dai telespettatori italiani. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THE BOURNE LEGACY, LA TRAMA DEL FILM

Il film narra delle vicende legate a Jason Bourne, con quest’ultimo che prima incontra un giornalista del Guardian e successivamente Pamela Landy. Bourne è di fatto un agente dormiente creato grazie ad un programma speciale conosciuto come BlackBriar, molti oltre di lui sono le risorse della CIA che operano dietro le linee nemiche creati con lo stesso programma e tenuti in vita in maniera artificiale, e un eventuale indiscrezione con la stampa li potrebbe mettere in pericolo. Gli alti comandi decidono allora di effettuare un’operazione di pulizia, i costi sono alti ma i benefici sono ancora più importanti, mai infatti dovrebbe essere acclarato con l’opinione pubblica il coinvolgimento di pezzi deviati dei servizi segreti americani. La CIA decide cosi di eliminare gli agenti creati in laboratorio e distruggere finanche tutti i luoghi dove questi nel passato sono stati creati. Il piano degli alti papaveri si scontra però con l’improvvisa "ribellione" di Aaron Cross un agente dormiente che si accorge molto prima degli altri il pericolo che sta correndo. Nella sua ribellione Aaron coinvolge Marta Shearing, una scienziata che mal digerisce la strada che il programma che ha contribuito a creare sta prendendo. Sarà una lotta senza quartiere tra coloro che vogliono nascondere la polvere sotto il tappeto e coloro che lottano per salvarsi la vita, alla fine anche solo per un pelo saranno quest'ultimi a vincere, essi fuggendo su una barca di pescatori coltivaranno un amore che probabilmente sarà destinato a prendere forma nella prossima puntata della saga.

