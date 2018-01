TRE CUORI IN CUCINA/ Su Rai 1 il film con Thekla Carola Wied (oggi, 28 gennaio 2018)

Tre cuori in cucina, il film in onda su Rai 1 oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Thekla Carola Wied e Mona Seefried, alla regia Thomas Nennstiel. La trama del film nel dettaglio.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film nel pomeriggio di Rai 1

NEL CAST THEKLA CAROLA WIED

Il film Tre cuori in cucina va in onda su Rai 1 oggi, domenica 28 gennaio 2018, alle ore 16.05. Una commedia che è stata realizzata in Germania nel 2013 ed è stata diretta dal regista Thomas Nennstiel con il soggetto scritto da Cornelia Willinger. Le musiche sono state composte da Siggi Mueller e Jorg Magnus Pfeil, la fotografia è stata realizzata da Rainer Lauter mentre il montaggio è stato eseguito da Andreas Althoff. Nel cast sono presenti Thekla Carola Wied, Mona Seefried, Katerina Jacob, Rolf Kanies e Michael Greiling. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRE CUORI IN CUCINA, LA TRAMA DEL FILM

Steffi, Maria e Carola sono tre amiche di lunga data che oltre ad aver condiviso tantissimi aspetti delle proprie vite, sono accumunate da una profonda passione per la cucina. Una passione che va oltre ogni altro aspetto tant’è che molto presto decidono di acquistare un locale ormai in disuso situato in una posizione abbastanza strategica che potrebbe permettere loro di essere piuttosto in vista rispetto ai cittadini del posto e soprattutto ai tanti turisti che ogni anno si affacciano in queste parti. Le tre avendo valutato ogni aspetto di questo investimento e soprattutto facendo leve sulle rispettive qualità nell’arte culinaria, nella capacità di servire i clienti in maniera garbata e più in generale nel saper gestire questo genere di attività, decidono di aprire un ristorante. L’entusiasmo è alle stelle nonostante per questa attività le tre donne hanno praticamente impegnato tutti i propri risparmi. Tuttavia, nonostante la buona volontà ed una passione davvero impareggiabile che mettono in tutte le cose che fanno, le tre amiche sono costrette immediatamente a fare i conti con delle difficoltà economiche dovute essenzialmente ad una mancanza di liquidità in ragione delle tante scadenze che devono essere onorate nei tempi previste onde evitare di incappare in gravosi interessi e sanzioni pecuniarie. Un giorno, nel loro ristorante, arriva un signore distinto di nome Hermann. I suoi modi sono molti gentili tant’è che in poco tempo sa accattivarsi la simpatia della tre donne che in maniera del tutto naturale gli raccontano delle loro problematiche economiche. Una confidenza che sembra poter essere la salvezza del loro investimento in quanto l’uomo in maniera almeno sorprendente si offre di poterle aiutale prestando loro del denaro per permettergli di salvare l’attività. Purtroppo molto presto quello che sembrava essere un gesto di straordinaria generosità si dimostra nascondere uno squallido secondo fine.

© Riproduzione Riservata.