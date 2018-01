TUTTE LO VOGLIONO/ Su Rai Movie il film con Enrico Brigano (oggi, 28 gennaio 2018)

Tutte lo vogliono, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Enrico Brigano e Vanessa Incontrada, alla regia Alessio Maria Federici. Il dettaglio.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Rai Movie

ENRICO BRIGNANO NEL CAST

Tutte lo vogliono, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 21.10. Una pellicola di genere comica che è stata diretta nel 2015. Si tratta di una vera e propria commedia romantica basata su una serie di equivoci esilaranti, resi ancora più spassosi dalle magistrali performance di Enrico Brigano e Vanessa Incontrada. I due attori hanno rispettivamente vestito i panni di un commesso di un negozio di animali e di una ricca ragazza snob. Entrambi non hanno una relazione stabile da diverso tempo e per uno strano scherzo del destino le loro vite si incroceranno facendo scoprire loro l'amore. La pellicola è stata diretta da Alessio Maria Federici, regista e attore italiano che nel 2017 ha diretto il film Terapia di coppia per amanti. Ma vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

TUTTE LO VOGLIONO, LA TRAMA DEL FILM COMICO

Chiara è una giovane donna affascinante e facoltosa ma con evidenti difficoltà a trovare un uomo in grado di soddisfarla su tutti punti di vista. È infatti affetta da anogarsmia e così, grazie ad una sua cara amica viene a scoprire dell'esistenza di un uomo in grado di risolvere il suo problema. Per errore, Chiara scambia Orazio per il fantomatico GPS (il gigolò moderno al quale dovrà rivolgersi). Orazio è un giovane appassionato di animali che durante il giorno fa lo shampista per cani e nel tempo libero crea simpatici video divertenti, che posta poi in rete, ottenendo un certo successo. In un primo momento, Orazio (che scopre fin da subito l'equivoco) si prende gioco di Chiara, facendolo crede di essere davvero il GPS. Col passare del tempo, i due si innamoreranno ma quando Chiara scoprirà l'inganno, non vorrà più saperne di Orazio. Nel finale la donna, però, ha il coraggio di ammettere i propri sentimenti e torna tra le braccia dell'uomo.

© Riproduzione Riservata.