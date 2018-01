UN GIORNO PER CASO/ Su Rai Movie il film con Michelle Pfeiffer e George Clooney (oggi, 28 gennaio 2018)

Un giorno… per caso, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 28 gennaio 2018. Nel cast: Michelle Pfeiffer e George Clooney, alla regia Michael Hoffman.

28 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST GEORGE CLOONEY

Un giorno… per caso, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 28 gennaio 2018 alle ore 22.50. Una pellicola di genere commedia e sentimentale che è stata prodotta negli Stati Uniti nel 1996 per la regia Michael Hoffman. Protagonisti assoluti, sono la bellissima Michelle Pfeiffer e l'affascinante George Clooney, due attori statunitensi tra i più amati dal pubblico, insieme a loro, hanno recitato altri due giovanissimi attori, Mae Whitman e Alex D. Linz che all'epoca avevano rispettivamente otto e sette anni. Ma adesso, vediamo nel dettaglio la trama del film.

UN GIORNO PER CASO, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Melanie Parker è una donna divorziata che si divide tra il suo lavoro di architetto e sua figlia. Anche Jack Taylor è divorziato e ogni giorno deve conciliare il lavoro di giornalista con gli impegni di un padre single. Una mattina entrambi non riescono a portare a scuola in orario i rispettivi figli, che proprio quel giorno dovevano andare in gita con la classe. Melanie e Jack, per poter rispettare gli impegni di lavoro, decidono di aiutarsi occupandosi del bimbo dell'altro quando il proprio genitore è impossibilitato. Nella fretta i due scambiano i loro cellulari, di conseguenza entrambi ricevono le telefonate sbagliate. Melanie deve vedere un cliente per presentare un importante progetto, Taylor sta lavorano ad una notizia sensazionale che potrebbe mettere nei guai il primo cittadino di New York. Il piccolo Sammy, per gioco, distrugge il modello che la mamma deve mostrare al cliente e Melanie tenta di rimediare alla meglio. In un secondo tempo Jack e Melanie si rincontrano per caso, nel nuovo asilo nido che entrambi hanno scelto per i figli. Durante la mattinata la donna risponde ad una telefonata del figlio, Sammy afferma che un compagno ha portato della droga a scuola. Melanie deve assolutamente andare a prendere il figlio e chiama in aiuto Jack. Questi si dice disposto a tenere in custodia Sammy a patto che la donna, per tutto il tempo che lui sarà impegnato per una conferenza stampa, si prenda cura della piccola Maggie. Accade che Maggie sfugge al controllo di Melanie che, presa dal panico, si rivolge alla polizia per raccontare della scomparsa della piccola. Subito dopo va da Jack ma l'uomo è in piena conferenza stampa, nel frattempo la polizia comunica a Melanie di aver ritrovato Maggie e Jack porta a buon fine il suo scoop giornalistico. Qualche giorno dopo i due genitori single decidono di portare i bambini ad un incontro di calcio, Melanie però rischia di fare tardi perché impegnata con il lavoro, questa volta però vuole dare la priorità al figlio e, pur temendo di perdere il lavoro, decide di portare Sammy alla partita. Sul campo di calcio c'è anche Eddie, il padre di Sammy che informa la sua ex-moglie di non poter trascorrere del tempo con il figlio perché è in partenza per un tour musicale. Taylor ha volgia di rivedere Melanie e la stessa sera, con la scusa di voler regalare a Sammy dei pesci rossi, si presenta a casa di Melanie insieme a Maggie...

