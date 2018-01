Uomini e Donne/ Gemma Galgani malata: assente alla prossima registrazione? (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono over: Gemma Galgani annuncia sui social di essere malata. La dama sarà assente nella prossima registrazione del programma?

28 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Gemma Galgani

Gemma Galgani è sempre più la protagonista del trono over di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultima registrazione, la dama ha versato nuove lacrime per Giorgio Manetti che ha negato di aver dichiarato ai giornali di essere ancora innamorato di lei. Gemma che ha, finalmente, ammesso di provare ancora dei sentimenti forti per Giorgio, si è scagliata contro Tina Cipollari, rea di influenza l’atteggiamento del Manetti. Quest’ultimo ha negato ferendo nuovamente Gemma che, pur continuando ad uscire con altri cavalieri, continua ad avere la speranza di poter riconquistare Giorgio e ricominciare una storia con lui. Per la dama storica del programma di Maria De Filippi, dunque, è un momento davvero difficile. Sentimentalmente, infatti, Gemma non trova pace e, pur essendo presente nel programma sin dalla prima stagione, non è ancora riuscita a trovare il suo principe azzurro.

GEMMA GALGANI MALATA

Gemma Galgani sarà presente alla prossima registrazione del trono over? I fans cominciano ad avere dei dubbi a causa dell’influenza che ha colpito la dama e che potrebbe tenerla lontana da Roma. “Buongiorno amiche preziose sono stata assente ma questa influenza ha colpito pure me che sono come voi, con i problemi. Con le difficoltà che la vita ci propone! Ieri è stato un dispiacere, non essere presente alla "Prima di Brachetti" recuperò! Non mi arrendo mai! Un abbraccio fortissimo e non dico ricco di calore l'ho provato guardando il termometro 39.4. Incredibile!”, ha scritto Gemma su Facebook. La Galgani riuscirà a riprendersi per raggiungere Roma e partecipare alla nuova registrazione?

