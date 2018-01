Uomini e Donne/ La scelta di Paolo Crivellin divide il pubblico (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news: la scelta di Paolo Crivellin divide il pubblico. Il tronista lascerà lo studio con Angela Caloisi o Marianna Acierno?

28 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

Sono passati cinque mesi da quando Paolo Crivellin si è seduto sul trono di Uomini e Donne e, dopo una latitanza durata ben due registrazioni, il tronista biondo avrebbe finalmente deciso di scegliere. La sua sarà una scelta totalmente diversa da quella a cui è abituato il pubblico di Uomini e Donne. Normalmente, prima della scelta finale, il tronista trascorre un’intera giornata con le sue corteggiatrici. Paolo, invece, ha fatto una scelta diversa chiedendo e ottenendo dalla redazione la possibilità di poter convivere per un weekend in una villa con le sue corteggiatrici. Paolo, Angela Caloisi e Marianna Acierno hanno trascorso un intero weekend in una villa ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere. Un modo per il tronista di eliminare gli ultimi dubbi e capire con chi poter costruire una vera storia d’amore. La modalità della scelta di Paolo, però, sta letteralmente spaccando il pubblico: da una parte ci sono coloro che non ritengono affatto giusto quanto accaduto con il trono di Paolo e, dall’altra ci sono quelli convinti che sia un modo per assistere ad una scelta più sentita. Chi avrà ragione?

NICOLO’ RANIOLO E IL NO A SABRINA GHIO

Sono passate molte settimane da quando Nicolò Raniolo ha detto no a Sabrina Ghio e, a distanza di tempo, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne torna a parlare dell’argomento ai microfoni di Non succederà più, programma condotto da Giada Di Miceli in onda su Radio Radio. “Lei era tanto presa di me ma io non di lei” ha affermato l’ex corteggiatore “Non volevo prendere in giro una donna di 33 anni con una bambina”. Incalzato dalla conduttrice, poi, Raniolo ha aggiunto: “Non è il genere di ragazza che a me mi attrae […] non è una ragazza che mi giro a guardare per strada. Mi piacciono le ragazze acqua e sapone, non mi piacciono le ragazze rifatte e lei non ha mai nascosto di esserlo”, ha spiegato l’ex corteggiatore che non è assolutamente pentito del no detto a Sabrina.

