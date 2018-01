VERONICA ABBATE/ La ragazza uccisa in modo barbaro dal fidanzato Mario Beatrice (Amore Criminale)

Veronica Abbate, Amore criminale: a dodici anni dalla morte si torna a parlare della ragazza uccisa in modo barbaro dal suo primo amore Mario Beatrice allievo della Guardia di Finanza.

Veronica Abbate, Amore criminale

Sono trascorsi dodici anni dalla morte di Veronica Abbate, la ragazza di 19 anni uccisa in modo barbaro dal suo primo amore, Mario Beatrice. All'epoca 22enne, era un allievo della Guardia di Finanza e la loro relazione si era conclusa appena sette mesi prima di quel tragico evento. La storia di un rifiuto non digerito, di ossessioni e di violenza, fino all'esecuzione. E' questo il punto di vista di Clementina Ianniello, madre di Veronica Abbate e residente in provincia di Caserta. Quel giorno infatti, Beatrice spara un colpo di pistola alla nuca dell'ex fidanzata, senza lasciarle via d'uscita o un futuro. La sua storia verrà raccontata questa sera, domenica 28 gennaio 2018, su Amore Criminale grazie all'intervista della donna a cura dell'autrice Matilde d'Errico. Impossibile per mamma Clementina non provare una forte rabbia per quanto accaduto alla figlia, la stessa che le ha dato la forza di aprire un'associazione in difesa delle donne vittime di maltrattameti, la V.e.r.i. Ciò che è accaduto a Veronica rimarrà impresso nella sua memoria in modo indelebile: un dolore che le ha strappato via tutto, sia la figlia che ogni tipo di emozione.

VERONICA ABBATE E L'AIUTO DI CLEMENTINA IANNIELLO

Clementina Ianniello ha avuto il coraggio di trasformare il suo dolore in aiuto per gli altri, per tutte quelle donne che come Veronica Abbate subiscono lo stesso tipo di dolore per mano dell'uomo che dice di amarle. Grazie a V.e.r.i., l'associazione che come sigla ha il nomignolo con cui la famiglia chiamava affettuosamente Veronica, Clementina è riuscita ad aprire diversi punti d'ascolto ed infine anche una casa rifugio in grado di proteggere sia le donne che i bambini vittime di violenza. Ed è questa battaglia che la porta ad avere ancora la forza di andare avanti, di sopportare lo strazio di non poter vedere più la sua bambina. La vita di Veronica si spegne infatti quando aveva appena 19 anni e come sottolinea un articolo di Huffington Post, si stava preparando per affrontare il test di ammissione alla Facoltà di Medicina.

La sua vita invece si è spenta quel giorno di settembre, quando Marco Beatrice convince l'ex fidanzata a rivedersi un'ultima volta. Lui, che al momento dell'omicidio aveva 22 anni, si è costituito alcune ore dopo l'omicidio, consegnandosi ai Carabinieri di Mondragone e sottolineando di aver sbagliato, di dover pagare. Un colpo alla testa dopo una lite, quando Veronica stava per scendere dall'auto del suo futuro carnefice. Un solo sparo, come testimoniato da due fidanzati che in quel momento si trovavano a Mondragone, all'interno del proprio veicolo. Secondo quanto riportato dai due testimoni, scrive La Repubblica, Mario Beatrice e Veronica Abbate avrebbero avuto una violenta lite prima che tutto sfociasse nel delitto della 19enne.

