ALESSANDRO COSTACURTA/ L’ex difensore del Milan prepara gli Europei Under 21 (Che fuori tempo che fa)

ALESSANDRO COSTACURTA/ L'ex difensore del Milan prepara gli Europei Under 21

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. Ora è Presidente del Comitato organizzatore degli Europei Under 21 del 2019

29 gennaio 2018 Bruno Zampetti

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della Nazionale, sarà ospite questa sera della puntata di Che fuori tempo che fa. Il suo nome era comparso tra i possibili successori di Alessandro Tavecchio alla guida della Federcalcio, ma è stato lui stesso a negare la possibilità di una sua candidatura. Tuttavia ha un ruolo importante nel calcio italiano, in quanto Presidente del comitato organizzatore dei campionati europei Under 21 che si terranno l’anno prossimo proprio in Italia. La nazionale di Di Biagio sembra avere buone probabilità di fare bene davanti al suo pubblico, potendo contare su un organico di ottimo livello. Costacurta ha lanciato l’idea ambiziosa di “far cantare o almeno accompagnare” negli stadi l’inno della squadra avversaria. Qualcosa certamente di mai visto e di non facile realizzazione.

ALESSANDRO COSTACURTA, I SUOI COMMENTI SUL CALCIOMERCATO

Alessandro Costacurta è anche un commentatore di Sky e recentemente si è espresso sulle performance del Milan, spiegando che la squadra sta assumendo sempre più le caratteristiche del suo allenatore, Gennaro Gattuso: non molla un centimetro. Questo nonostante nutra qualche dubbio tecnico-tattico sull’ex rossonero. Costacurta ha anche parlato del mercato dell’Inter, lodando la scelta di acquistare Rafinha, che a suo modo di vedere può spostare gli equilibri di un match. Billy, come è stato soprannominato, ha anche parlato del suo passato da calciatore con queste parole: “Devo essere sincero, ai miei tempi ero il più pirla, ho fatto undici contratti consecutivi senza discutere la cifra. Non ci ho mai rimesso però, sono sempre stato benissimo”.

LA CARRIERA

Nato nel 1996, Alessandro Costacurta ha giocato nelle giovanili del Milan per approdare poi in prima squadra nel 1985-86, facendo il suo esordio la stagione successiva in Coppa Italia. È passato quindi in prestito al Monza, per tornare poi in rossonero nella stagione 1987-88, la prima con Arrigo Sacchi sulla panchina. Da allora ha sempre giocato con la maglia del Milan fino al 2007, vincendo sette scudetti, cinque Supercoppe italiane, una Coppa Italia, 5 Coppe dei campioni 5 Supercoppe europee e due Coppe intercontinentali. In nazionale ha collezionato 59 presenze e due reti. Con la maglia rossonera ha invece giocato 663 partite, segnando tre gol. L’ultimo gli è valso un record: Costacurta è infatti il calciatore più anziano (41 anni e 25 giorni) ad aver realizzato un gol in Serie A. Nel 2004 ha sposato Martina Colombari. Dopo aver smesso di giocare ha collaborato con Carlo Ancelotti e Mauro Tassotti sulla panchina del Milan e ha poi allenato il Mantova nel 2008 per 14 partite.

