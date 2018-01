ALESSIA MANCINI/ Sola contro tutti: le liti con Cecilia Capriotti e Chiara Nasti (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Mancini si è resa protagonista di una furiosa lite con Cecilia Capriotti per una banale sigaretta all'Isola dei Famosi 2018. Sono volate parole grosse...

29 gennaio 2018 Francesco Agostini

Alessia Mancini

Alessia Mancini parte col botto in questa edizione dell'Isola dei Famosi. Se all'inizio avevamo pensato che il suo faccino pulito e da brava ragazza fosse sintomo di poca personalità messa in campo, beh, ci sbagliavamo di grosso. Questo 2018 è iniziato con una lite furibonda con un'altra bomba sexy dell'Isola dei famosi come Cecilia Capriotti, che spopola sui social network come Instagram, Twitter e Facebook. Il duello è stato tra due bellissime che, però, a fronte del cosiddetto 'gentil sesso', se le sono date (verbalmente) di santa ragione. Il tutto è cominciato per una banale sigaretta fumata da Cecilia Capriotti; ma andiamo con ordine e ricostruiamo tutta la storia. La bella ascolana dalle forme generose e dai tatuaggi aggressivi aveva deciso di fumarsi una sigaretta in bagno. La sfortuna ha voluto, però, che dopo di lei a dover usufruire del bagno ci sia stata Alessia Mancini che, a quanto abbiamo potuto vedere, ha una certa allergia al fumo. L'ex soubrette di Passaparola, infatti, mal sopporta l'odore della sigaretta e quella fumata da Cecilia Capriotti ha avuto l'onore di alzare un vero eproprio putiferio.

ALESSIA MANCINI, IL DURO CONFRONTO CON CECILIA CIPRIOTTI

Questo è l'antefatto di tutta la litigata che si è protratta nel corso del tempo molto a lungo. La bagarre è cominciata con Alessia Mancini che si è lamentata per il fastidio dell'odore della sigaretta nel bagno. Dal canto suo, Cecilia Capriotti ha cercato di minimizzare l'episodio asserendo di non sapere chi potesse entrare alla toilette dopo di lei. A questa scusa la Mancini non ha reagito bene, anzi, possiamo dire che da qui in poi la discussione è totalmente degenerata.L'ex soubrette di Passaparola ha detto in modo chiaro e tondo alla Capriotti che è una maleducata, senza usare tanti giri di parole e che con lei fa fatica a discutere perché, testuali parole, 'parli solo te'. A quel punto anche la tigre ascolana ha tirato fuori le sue unghie prima con un isterico 'non toccarmi' (Alessia Mancini aveva appena appoggiato la mano sulla sua spalla, ndr) e poi trascendendo la situazione con un inequivocabile 'sei una cafona'. Insomma, se queste sono le premesse per l'edizione del 2018 dell'Isola dei Famosi siamo messi davvero bene: questa potrebbe essere davvero l'edizione più trash di tutte. Qui il video.

LA FRASE DI FLAVIO

Come tutti sanno, l'amore che c'è tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio è di quelli forti, che resistono al tempo e agli accadimenti. La loro storia dura da tantissimi anni e ha portato grande frutto, con due meravigliosi bambini. In un'epoca in cui le coppie si sciolgono, si separano e si divorziano vederli così uniti l'uno con l'altro è davvero un piacere. I due sono una vera e propria mosca bianca nel mondo dello spettacolo così parco di sentimenti puri. Questo amore è stato sottolineato anche dallo stesso Montrucchio che su Instagram ha postato una foto molto bella, abbinata a delle frasi poetiche. Nella foto è possibile vedere Montrucchio con i due figli mentre si recano assieme a scuola, con una frase d'amore verso Alessia Mancini: "La cosa più dolorosa è stata vederti andare via... facciamo il tifo per te! Ti aspetteremo!" Il messaggio sarà arrivato alle orecchie della sua bella compagna? Siamo sicuri che una eco sia arrivato forte e chiaro, anche se era troppo impegnata a litigare con Cecilia Capriotti con una sigaretta. Forse questo messaggio la addolcirà...

