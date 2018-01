ALESSIA MARCUZZI / La conduttrice ha riscontrato un forte consenso al ritorno in tv (Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi, la conduttrice ha riscontrato un forte consenso da parte del pubblico nella prima puntata della settimana scorsa. Cosa accadrà invece stasera? (L'Isola dei Famosi 2018)

Alessia Marcuzzi, L'Isola dei Famosi 2018

Il ritorno di Alessia Marcuzzi all'Isola dei Famosi 2018 ha registrato un forte consenso da parte dei telespettatori, che riconoscono nella storica conduttrice il vero volto del reality. Un'avventura che la bionda e magra timoniera ha affrontato in tante edizioni, fin dal testimone raccolto da Simona Ventura, e che al tempo stesso l'ha portata a vivere delle forti preoccupazioni nella precedente edizione. La Marcuzzi infatti temeva che si potesse ripetere anche quest'anno l'episodio che ha interessato Mercedesz Henger, quando ha temuto per la sua vita, a causa di un'immersione troppo prolungata. I suoi demoni sembrano essersi materializzati in parte proprio durante la prima diretta, quando una terrorizzata Francesca Cipriani è stata colpita da un attacco di panico che non le ha permesso di tuffarsi subito dall'elicottero. L'evento non è di certo paragonabile a quanto accaduto alla figlia di Eva Henger, anche dal punto di vista della reazione di Alessia. In questo caso infatti la conduttrice ha mantenuto una forte tranquillità e controllo, forse memore dell'eccesso di preoccupazione dimostrato nel precedente episodio.

RIPRENDERÀ IN MANO UN DISCORSO INTERROTTO UNA SETTIMANA FA?

Nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2018, in onda questa sera su Canale 5, Alessia Marcuzzi potrebbe riprendere le redini di un discorso troncato nella parte finale del precedente appuntamento. Sotto le pressioni dei produttori e del palinsesto Mediaset, la conduttrice non ha potuto infatti approfondire uno dei momenti più caldi della diretta. Il tutto si è svolto in fase di nomination, dove quel gruppo coeso di Naufraghi individuato da Mara Venier ha dimostrato di aver già avviato lotte intestine piuttosto importanti. La Marcuzzi si è ritrovata così a dover impedire ai concorrenti di poter dare motivazione delle loro nomination, mettendo a tacere piuttosto in fretta sia Alessia Mancini, accusata da Chiara Nasti, sia Giucas Casella, per via dell'attrito fra quest'ultimo ed il sensitivo Craig Warwick. La promessa delle conduttrice è infatti di approfondire quanto accaduto nel corso dell'appuntamento di stasera: del resto di materiale ce n'è fin troppo se si pensa agli scontri vissuti da diversi concorrenti nella prima settimana dello show. Durante la sua ospitata a Verissimo, Alessia ha inoltre sottolineato che quest'edizione sarà all'insegna dei misteri, come dimostra l'arrivo di una new entry non ancora identificata che andrà ad unirsi alle file di Naufraghi già presenti alle Honduras. Non è ancora chiaro che cosa hanno ideato gli autori, ma una cosa è sicura: la Marcuzzi si è confermata anche quest'anno come una delle Regine indiscusse del trash televisivo.

