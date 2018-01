AMAURYS PEREZ/ Video, siparietto incredibile con Giucas Casella... (Isola dei Famosi 2018)

Amaurys Perez si lascia andare con Giucas Casella ad una stralunata gara sullo sfondo dell'Isola dei Famosi 2018, tra lo stupore generale e l'imbarazzo di Alessia Marcuzzi.

29 gennaio 2018 Francesco Agostini

Amaurys Perez

L'Isola dei Famosi ha sempre portato una serie incredibile di sorprese ma questa avvenuta tra Giucas Casella e l'ex giocatore di pallanuoto Amaurys Perez, in quanto a trash, le batte davvero tutte. Innanzitutto, già vedere i due assieme è uno spettacolo comico di per sé: enorme, gigantesco, mastodontico Perez (e amatissimo dalle donne che letteralmente sbavano per lui), piccolo, un po' ricurvo e segnato dal tempo il buon vecchio Giucas, che negli anni novanta faceva impazzire il pubblico con le sue rinomate ipnosi. Basterebbe questo per rimanere incollati alla televisione sbalorditi dalla presenza scenica dei due ma, no, l'amato duo, in diretta televisiva nazionale, è andato ben oltre. La coppia Perez-Casella, credendo di non essere visti dal pubblico e dagli opinionisti, hanno pensato bene di fare una gara di... pipì. Avete sentito bene, di pipì. Un po' come i classici scherzi da caserma: una gara a chi la fa più lontano. La Marcuzzi in diretta ha ironizato con un frase sibillina: "Giucas, questo proprio non me lo aspettavo da te, no..." E invece tutto ciò è successo: incredibile a dirsi, ma è successo. Qui trovate il video della 'gara'.

AMAURYS PEREZ: 'POSSO ANCHE NON FARE SESSO'

Lo avevamo detto in precedenza, Amaurys Perez è un tipo che alle donne piace. Certamente per il suo fisico scultoreo (dopo 20-30 anni di pallanuoto ce lo avremmo tutti) e il suo sorriso guascone danno una bella mano, è chiaro, ma anche l'innata simpatia fa il resto. Per questo motivo, quando Amaurys Perez viene intervistato, è normale che i giornalisti tocchino temi hot come il sesso. Sesso che, quando devi lottare per sopravvivere, è certamente l'ultima cosa a cui pensi. Di questo ne ha parlato l'enorme ex giocatore di pallanuoto a Il Giornale: "Posso stare anche tre mesi senza fare sesso, per me questo aspetto non è assolutamente un problema. In Honduras non avrò certamente bisogno di farlo. Nella mia vita ho fatto una miriade di ritiri sportivi e pertanto sono abituato a lunghi momenti di astinenza. Dopo otto ore che ti alleni per la pallanuoto il sesso è proprio l'ultima cosa a cui vai a pensare. Fidatevi, l'astinenza da sesso per me è una cosa assolutamente naturale. In carriera sono stato tantissime vole lontano da casa per più di tre mesi e stavo già con mia moglie Angela." Per la cronaca, i due sono uniti da 13 anni.

'UNA GRANDE ESPERIENZA'

L'Isola dei famosi è certamente un momento importante per l carriera di Amaurys Perez, un punto di svolta che potrebbe portare tantissimi benefici. Prima di tutto economici: la partecipazione al reality show più seguito dagli italiani porterà tanti bei soldini nelle tasche di Perez, in un effetto domino (o 'onda lunga') destinato a durare ancora per parecchio tempo una volta che il sipario si sarà chiuso. La fama e la popolarità portano con sé altro denaro: programmi televisivi, ospitate varie, pubblicità. Per questo motivo, infatti, quando è arrivata la chiamata dall'alto a partecipare, l'ex giocatore di pallanuoto non ci ha pensato un millesimo di secondo a dire di si a mamma Rai: "Sono sempre stato un fan dell'Isola dei Famosi e quando mi hanno contattato quasi quasi non ci credevo. Prima di tutto ho chiamato Angela, visto che siamo una cosa sola (!), poi i ragazzi che alleno e infine la società, il Cosenza. Nel momento in cui ho visto che tutti facevano il tifo per me ho fatto il borsone e mi sono diretto verso milano. Amo le sfide nuove. Amo il lavoro duro e l'avventura... in questo programma ci sono tutti gli ingredienti giusti."

© Riproduzione Riservata.