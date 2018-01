AMERICA BEAUTY/ Su Iris il film con Kevin Spacey e Annette Bening (oggi, 29 gennaio 2018)

American Beauty, il film in onda su Iris oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Kevin Spacey, Annette Bening e Thora Birch, alla regia Sam Mendes. La trama del film nel dettaglio.

29 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Iris

NEL CAST KEVIN SPACEY

American Beauty, il film in onda su Iris oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 23.35. Una pellicola drammatica e noir che è stata realizzata nel 2001 e ha riscosso un successo straordinario in giro per il mondo, contribuendo ad accrescere la fama del regista Sam Mendes. Nel cast figura uno degli attori più amati e chiacchierati del mondo hollywoodiano come Kevin Spacey, che in American Beauty veste i panni del protagonista maschile, Lester Burnham. Il resto del cast è poi formato da Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari e Chris Cooper. Carolyn Burnham è interpretata da Annette Bening, attrice statunitense che per ben quattro volte ha rischiato di aggiudicarsi un Oscar (tra questi troviamo anche la nomination come miglior attrice protagonista proprio in American Beauty). Tra le sue interpretazione più celebri restano memorabili quelli in Rischiose abitudini, I ragazzi stanno bene, L'eccezione alla regola e Imogene - Le disavventure di una newyorkese. Nel 2017 ha preso parte alle riprese di Film Stars Don't Die in Liverpool. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

AMERICAN BEAUTY, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Lester è un padre di famiglia sulla quarantina stanco della sua vita abitudinaria, che lo sta accompagnando verso un inesorabile stato depressivo. È padre della giovane Jane e marito di Carolyn. Un giorno, poco dopo aver assistito ad un partita di basket tenutasi presso il liceo frequentato da sua figlia, Lestser nota un'amica della ragazza, Angela, e se ne invaghisce in maniera folle. Nei giorni seguenti non fa altro che sognarla desiderandola in maniera intensa. Da quel giorno la vita di tutti i protagonisti del film cambia. Lester fa la conoscenza del figlio dei suoi nuovi vicini, Ricky, giovane brillante e spacciatore di marijuana. Nel frattempo l'uomo perde il lavoro ma con incredibile astuzia riesce ad ottenere una cospicua liquidazione. Decide così di cimentarsi in una nuova avventura lavorativa come dipendente di un fast food, mentre cerca di rimettersi in forma con l'intenzione di sedurre Angela. Intanto Carolyn tradisce suo marito con un suo collega ma quando Lester lo scopre non sembra soffrirne per davvero.

