AMICI 17/ Vittorio riammesso nella scuola, Luca vs Zerbi, discussione tra la Celentano e Garrison

Il daytime di Amici 17 ricomincia su Real Time, da lunedì a venerdì, dopo l'ultimo speciale del sabato che ha visto la riammissione di Vittorio nella scuola.

29 gennaio 2018 Fabio Morasca

Vittorio rientra nella scuola di Amici (Web)

Il daytime di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, ricomincia oggi, lunedì 29 gennaio 2018, su Real Time, in onda da lunedì a venerdì, a partire dalle ore 13:50. Per quanto riguarda l'ultimo speciale del sabato, andato in onda su Canale 5, il fatto più importante che è avvenuto è stato sicuramente la sfida di Vittorio: dopo l'esame di riammissione, causa di un provvedimento disciplinare arrivato dopo i "fattacci" che già tutti conosciamo, il ballerino, che aveva convinto metà della commissione di danza a offrirgli una seconda opportunità, ha vinto la sfida che ha dovuto affrontare per riottenere il banco di Amici. Vittorio si è confrontato con lo sfidante Klausen. Dopo due esibizioni, una prova in comune e un cavallo di battaglia, Vittorio è prevalso di poco sullo sfidante ed è potuto tornare ad essere uno degli allievi della diciassettesima edizione del talent show. Alessandra Celentano e Veronica Peparini, commentando l'esito della sfida, hanno comunque invitato Vittorio a non abbassare la guardia.

AMICI 17: RUDY ZERBI CONTRO LUCA

Durante la scorsa settimana, si è vivacizzata di nuovo la polemica tra il cantante Luca e Rudy Zerbi. Il docente di canto non è un sostenitore del cantante, tanto per utilizzare un eufemismo. L'allievo e l'insegnante ebbero un faccia a faccia infuocato durante uno degli speciali del sabato andato in onda prima delle festività natalizie durante il quale Luca tentò di sminuire la competenza di Zerbi, rinfacciandogli alcuni errori professionali e di valutazione commessi in passato. Sempre durante il daytime, abbiamo visto Rudy Zerbi andare a trovare Luca in sala prove e la sostanza non è cambiata. L'insegnante di canto ha ribadito tutto ciò che non gli piace di Luca, aggiungendo che il cantante non ha compiuto alcun miglioramente e arrivando anche a dire che Luca sta occupando un banco di Amici "abusivamente". Anche in questo caso, Luca, che in passato ha comunque avuto uno sfogo di pianto, ha commentato sarcasticamente il confronto avuto con Zerbi, chiamandolo più volte "Rodolfo".

DISCUSSIONE TRA ALESSANDRA CELENTANO E GARRISON

Sempre restando in tema di rapporti difficili tra insegnanti e allievi, Alessandra Celentano, che in passato ha criticato ballerini per quanto concerne requisiti fisici e regole rigorose da seguire, ha avuto da ridire qualcosa sulle ballerine Lauren e Claudia. Secondo l'insegnante, le due ballerine sarebbero fuori forma a causa di un'alimentazione che non sarebbe questa corretta. La critica ha scatenato la reazione di Garrison che ha dato via ad una scenetta: l'insegnante ha consegnato alle ballerine due pacchetti di patatine, uno a testa, dichiarando che, per un ballerina di danza moderna, i requisiti fisici non devono essere troppo rigidi. Tra i due insegnanti, è scoppiata, quindi, una discussione. Secondo l'insegnante di danza classica, Garrison, così facendo, veicoli messaggi poco corretti. Garrison ha ribadito che le ragazze sono in perfetta forma e non necessitano di una dieta. Soffermandoci sulla Celentano, Maria De Filippi l'ha paragonata a Gemma di Uomini e Donne per la mancanza di espressioni felici sul suo volto.

© Riproduzione Riservata.