BEAUTIFUL/ Katie punta una pistola contro Quinn: andrà fino in fondo? (Anticipazioni 29 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 gennaio: Katie punta una pistola contro Quinn dopo avere appreso il proprio licenziamento dalla Forrester Creations. Poi interviene Ridge...

29 gennaio 2018

Riprende oggi una nuova settimana di programmazione di Beautiful: la soap americana, che tiene incollati ogni giorni circa tre milioni di appassionati, tornerà in onda alle ore 13:40 ripartendo dal confronto - scontro tra Quinn e Katie. Quest'ultima continuerà a ricattare la sua vicina di casa, ricordandole che potrà spifferare ad Eric il suo grande segreto in qualsiasi momento. Ma la situazione avrà una piega inaspettata, soprattutto quando il patriarca Forerster si renderà conto che la sua ex cognata non ha nessuna abilità nella creazione dei gioielli. Le sue idee appariranno ai suoi occhi un vero disastro, motivo per cui chiederà alla moglie di provvedere immediatamente al licenziamento di Katie. Con terrore, Quinn eseguirà tale richiesta che manderà su tutte le furie la Logan: in preda alla rabbia, la donna prenderà la pistola di Charlie e la punterà contro la rivale, intimandole di non giungere ad un tale definitivo provvedimento. Solo allora entrerà in ufficio Ridge che eviterà il peggio...

Beautiful: Ridge salva la vita a Quinn?

Nell'episodio odierno di Beautiful, che verrà trasmesso su Canale 5 a partire dalle ore 13:40, Ridge interverrà appena in tempo per evitare che Katie compia un gesto disperato. Sarebbe davvero arrivata fino in fondo? La risposta resterà avvolta nel mistero, ma comunque sia farà prendere un bello spavento alla Fuller, costretta a rendersi conto di avere una vicina potenzialmente pericolosa. Ed infatti Katie, che potrebbe godersi senza problemi il denaro che Bill le ha versato in occasione del divorzio, sembrerà avere perso il controllo delle sue azioni, provando una sorta di fissazione nei confronti della sua rivale. E dopo essere tornata a casa, continuerà a tenere sotto controllo i movimenti della donna, convinta che incapperà in un nuovo errore insieme a Ridge. Per questo comincerà a spiarla, usando un telescopio puntato direttamente a villa Forrester...

