BENEDETTA RINALDI/ La conduttrice da Maurizio Costanzo per raccontare il suo ultimo successo (S'è fatta notte)

Benedetta Rinaldi, la nota conduttrice della Rai sarà ospite nel salotto di Maurizio Costanzo per raccontare il suo ultimo grande successo e illustererà i nuovi progetti. (S'è fatta notte)

Benedetta Rinaldi, S'è fatta notte

Benedetta Rinaldi è di certo fra le conduttrici più presenti della Rai, grazie alla sua guida di Uno Mattina. Si parla infatti di 14 ore alla settimana in cui il volto noto del piccolo schermo si affianca a Franco Di Mare per la guida del programma di Rai 1. Simpatia e semplicità sono le doti di Benedetta che non sono passate inosservate agli occhi dei telespettatori, che continuano a premiarla con forti ascolti. Questa sera, lunedì 29 gennaio 2018, Benedetta Rinaldi sarà inoltre ospite di Maurizio Costanzo e del suo programma S'è fatta notte, in onda a partire dalle 24.40. E' probabile che la sua presenza nello show del celebre giornalista sia strettamente collegata con il premio ricevuto quest'anno: Buone Notizie è fra le manifestazioni giornalistiche italiene più importanti. Nella decima edizione della kermesse di Caserta, la Rinaldi ha commentato l'evento sottolineando come l'essere rimasta incinta di Edoardo le abbia permesso di dare la più bella news della sua vita. La giornalista si è inoltre rivolta ai giovani nel suo intervento, come riporta l'Eco di Caserta,a cui ha consigliato di non scoraggiarsi mai nemmeno di fronte alle difficoltà. La perseveranza si trova infatti ai suoi occhi al primo posto della scala di valori che dovrebbe avere un giornalista, una qualità che incarna in prima persona, data la divisione costante fra gli impegni di mamma, moglie e professionista.

LA VITA E LA CARRIERA

Nata nell'agosto del 1981, la romana Benedetta Rinaldi ha debuttato come conduttrice radiofonica grazie a Radio Meridiano 12, istituita dai sacerdoti salesiani e trampolino di lancio che le ha permesso di condurre Stop! Precedenza a chi pensa, in onda su Radio Vaticana. Le collaborazioni radio ed una forte presenza ai microfoni le hanno consentito di attirare l'attenzione della Rai, che l'ha voluta come inviata di A sua immagine, lo show di approfondimento religioso che l'ha vista conduttrice di alcune puntate nell'edizione del 2008. Per Benedetta sono anni d'oro, come dimostra la conduzione di Off Hollywood in Rai ed in seguito di Gap - Generazioni alla prova, il talk show di Rai 3. La sua popolarità si consolida inoltre con il suo ingresso nel cast di Unomattina estate, dove la troviamo al fianco di Gerardo Greco nel 2011. Due anni più tardi fa coppia con Alessio Aversa in Comunity - L'altra Italia, per poi affiancare Duilio Giammaria in Unomattina Estate, ancora una volta nei panni di conduttrice. Nello stesso periodo diventa inoltre ospite fisso de La vita in diretta, programma che la consacra nel 2017 al ruolo di conduttrice al fianco di Paolo Poggio.

© Riproduzione Riservata.