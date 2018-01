BIANCA ATZEI/ Filippo Nardi per scordare Max Biaggi? Fatale fu l'amaca... (Isola dei Famosi 2018)

Bianca Atzei è partita subito in quarta sull'Isola dei Famosi 2018: la bella cantante è stata paparazzata sull'amaca assieme a Filippo Nardi. Che sia sorto del tenero?

29 gennaio 2018 Francesco Agostini

Bianca Atzei (Instagram)

Bianca Atzei è una delle concorrenti più in vista dell'Isola dei Famosi, nonché una delle più giovani in ballo. Come è naturale che sia, quando molte persone si ritrovano insieme in un determinato luogo per molto tempo (e qui stiamo parlando di mesi e mesi) di solito sboccia l'amore. E, in questi primi mesi di Isola, l'amore pare essere sbocciato tra due protagonisti che mai, all'inizio, avremmo immaginato: Bianca Atzei e Filippo Nardi. A rivelarlo è il settimanale Chi che ha rivelato come tra i due sia sorto oramai del tenero, pubblicando delle foto che, almeno per il momento, paiono essere inequivocabili. I due sono stati ritratti su un'amaca insieme in atteggiamenti piuttosto equivoci e pare essere nato l'amore. Il momento, certo, è piuttosto delicato per Bianca Atzei che è appena uscita da una brutta storia con Max Biaggi, dalla quale è stata brutalmente lasciata dopo un periodo piuttosto delicato. Di certo Filippo Nardi potrà consolarla con il suo fare da viveur e da latin lover... il pericolo, però, piuttosto serio, è che si rtrovi a passare, per così dire, dalla padella nella brace.

BIANCA AZTEI: "PRONTA A RICOMINCIARE"

Bianca Atzei, lo dicevamo in precedenza, ha sfruttato l'occasione dell'Isola dei Famosi per poter rimettere in carreggiata la sua vita dopo un periodo difficoltoso da un punto di vista emotivo. Per sua stessa ammissione, il reality show più famoso degli ultimi anni (pari solo al Grande Fratello) può essere davvero un punto di partenza (o, per meglio dire di ripartenza) nella sua carriera e nella sua vita privata. Prima di partire per l'isola, la giovane cantante aveva raccontato di essersi abituata a mangiare in un certo modo già da prima. Ecco, infatti, cosa ha raccontato al famoso periodico Vanity Fair: "In questo periodo sto imparando a mangiare pulito: carboidrati, proteine e tante, tante verdure. Ho anche iniziato ad allenarmi assieme ad un personal trainer... proprio io che non sono mai entrata in palestra in vita mia! Per la prima volta ho sperimentato cosa significhi il sudore." Di certo un buon allenamento ha fatto bene alla bella cantante che, infatti, sull'Isola appare tonica e in forma come non mai. Che Max Biaggi abbia provato un pizzico di gelosia nel vederla?

MAX BIAGGI LA SNOBBA

Il suo approdo all'Isola dei Famosi aveva fatto comprendere a tutti che, ad oggi, la cantante prova ancora qualcosa per il centauro romano Max Biaggi. Anzi, più di qualcosa: possiamo tranquillamente dire che il suo è ancora amore. La stessa cantante ha infatti rivelato su Sologossip.it: "Sinceramente quando penso a Max piango ancora. Quando sento una canzne oppure sono in un luogo che ci ricorda la nostra storia sto male. Lo ringrazio tantissimo, abbiamo vissuto una bella storia assieme. Lui mi ha amata davvero tanto, così come l'ho amato io." Più di una dichiarazione d'amore per l'ex centauro romano, quindi, a cui però ha fatto seguito un'inquietante silenzio. Il romano, infatti, non ha perso tempo nel fidanzarsi con un'altra donna a pochi giorni dal termine della storia con la Atzei. A dare conferma di questa sua freddezza c'è stato un like dato alla fiction Romanzo famigliare, in onda parallelamente su Rai Uno e con protagonista la bellissima Vittoria Puccini. Povera Bianca: ti conviene dimenticare un latin lover come Biaggi... come si dice, morto un Papa se ne fa un altro.

© Riproduzione Riservata.