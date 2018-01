Barbara Palombelli / Arriva la smentita: “Non condurrò il Grande Fratello!”, ecco tutti i nomi in lizza

Barbara Palombelli smentisce: "Non condurrò il Grande Fratello Nip!", ecco tutti i nomi che si sono evidenziati nel corso di questi mesi in attesa di scoprirà il volto ufficiale.

29 gennaio 2018 Valentina Gambino

Barbara Palombelli smentisce: "Non farò il Grande Fratello!”

Secondo il blog di Davide Maggio, Barbara Palombelli avrebbe dovuto condurre la nuova edizione del Grande Fratello Nip, in partenza sempre su Canale 5 proprio questa primavera. Nonostante si parlasse di Belen Rodriguez alla guida, pare che il nome della showgirl argentina sia stato prontamente spazzato via per "colpa" della poca esperienza TV. Tra i corridoi di Mediaset infatti, stavano cercando un volto un poco più familiare. Dopo numerose indiscrezioni, si era palesato anche il nome di Simona Ventura che, dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi proprio come concorrente, ha avuto l'occasione di condurre due fortunate stagioni di "Selfie - Le cose cambiano". In attesa di "ricollocazione" (si vocifera il nome di SuperSimo anche per la versione Vip di Temptation Island), il blog di Maggio aveva lanciato l'indiscrezione che in poche ore aveva prontamente fatto il giro della rete. Peccato che, secondo la diretta interessata, si tratterebbe proprio di una bufala.

Barbara Palombelli smentisce: "Non farò il Grande Fratello!”

Tramite i suoi social network ufficiali, la conduttrice di Forum ha prontamente smentito l'errata indiscrezione partita dal blog di Davide Maggio. “Fra mille candidature… gira anche quella -mia- come conduttrice del grande fratello… io non ne so niente, sto benissimo a Forum. Grazie a tutti quelli che hanno scritto o detto cose carine in questa occasione: mi basta il record televisivo nazionale: 21 ore settimanali!!!!”, ha scritto la conduttrice e moglie di Francesco Rutelli. A questo punto, pare sia miracolosamente ricomparso il nome di Belen Rodriguez: questa volta riuscirà ad agguantare il programma? Nel resto, ci potrebbe essere anche la possibilità di rivedere alla conduzione Alessia Marcuzzi che, dopo Daria Bignardi e Barbara d’Urso, si è occupata del programma per svariate edizioni (compresa l’ultima). Nel frattempo però, Lady Cologno parlava di nuovo progetto in cantiere: che stia parlando proprio del Grande Fratello?

© Riproduzione Riservata.