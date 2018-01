Belen Rodriguez e Marco Borriello si sono rivisti/ Iannone assente: il party milanese riapre scenari di gossip

Marco Borriello e Belen Rodriguez si sono rivisti, il party milanese dello stilista Alessandro Martorana ha riaperto nuovi scenari di gossip sull'ex coppia; Andrea Iannone grande assente.

Belen incontra Borriello

Marco Borriello e Belen Rodriguez si sono rivisti? La risposta è sì. Da sempre, tra il calciatore e la showgirl, anche dopo la fine della relazione d'amore, pare essere rimasta una forte amicizia ed un grande sentimento di affetto. Ecco perchè, in più di una occasione, si parlava perfino di possibile ritorno di fiamma quando invece, i due si erano incontrati solo per un rapporto che prosegue comunque e con il tempo si è trasformato. Ed infatti, due estati fa, si vocifera di un chiaro ritorno di fiamma tra i due quando invece, proprio la showgirl argentina aveva deciso di cedere al "pressante" corteggiamento di Andrea Iannone, attuale fidanzato. Novella 2000 però, proprio in queste ultime ore ha fatto sapere che l'ex moglie di Stefano De Martino e il giocatore della Spal si sarebbero incontrati perchè presenti in quel di Milano ad una festa comune: il party dello stilista Alessandro Martorana, tra gli appuntamenti più attesi dell'anno per quanto riguarda il mondo della moda e lo showbiz. La Rodriguez ha presenziato all’evento da sola, senza il pilota di MotoGp al suo fianco.

Belen senza Iannone incontra Marco Borriello

“L’incontro ravvicinato a Milano, grazie a questo party, sta alimentando il gossip delle ultime ore” questo è ciò che si legge sul sito della popolare rivista di gossip diretta da Roberto Alessi. Cosa è successo tra la modella e Borriello? Scopriamo tutti i dettagli a seguire. A quanto pare non è accaduto nulla di compromettente ma, nonostante questo, l'indiscrezione sta comunque facendo il giro del web, alimentando pettegolezzi e altro. Proprio la scorsa estate, la showgirl argentina ha avuto modo di essere tra gli ospiti del compleanno di Borriello e anche questa volta, era senza Andrea Iannone in quel di Ibiza. Nonostante le indiscrezioni, la Rodriguez prosegue serenamente la sua relazione d’amore con il pilota di MotoGp ecco perché, proprio per amore pare che la conduttrice di Tu si que vales, potrebbe lasciare Milano per andare a vivere definitivamente in quel di Lugano, città dove il suo fidanzato vive da tempo.

