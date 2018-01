Benedetta Parodi lascia lo studio di Domenica In/ Lite con la sorella Cristina dietro le quinte?

Benedetta Parodi lascia lo studio di Domenica In: maretta con la sorella Cristina? Sui social voci di una lite avvenuta dietro le quinte del programma di RaiUno.

29 gennaio 2018 Emanuela Longo

Un nuovo giallo incombe nella sfortunata edizione del programma di RaiUno, Domenica In, condotto dalle sorelle Benedetta e Cristina Parodi. A quanto pare i dati auditel relativi agli ascolti di ieri sembrano aver nuovamente confermato un risultato flop per il programma storico della domenica pomeriggio dell'ammiraglia Rai che ancora una volta è tornato a scendere sotto i 2 milioni di spettatori contro il doppio degli utenti che sono rimasti incollati al piccolo schermo con la spietata concorrenza rappresentata da Domenica Live e Barbara d'Urso. Proprio i deludenti risultati in termini di ascolto potrebbero essere alla base di una piccola lite che si vocifera sia avvenuta dietro le quinte del programma nella puntata trasmessa ieri. Tutto sarebbe partito da un fermo immagine postato sui social dagli spettatori più attenti di Domenica In, i quali oltre a sottolineare l'atteggiamento oltremodo nervoso di Benedetta Parodi, avrebbero avuto la sensazione che la conduttrice "scappasse" letteralmente dallo studio, visibilmente infastidita, proprio nel finale di puntata. Cosa è successo realmente?

BENEDETTA PARODI “SCAPPA” DALLO STUDIO?

Le ultime voci sul web lasciamo ipotizzare maretta in corso tra le due sorelle Parodi, ma potrebbe essere l'ennesimo buco nell'acqua presto smentito dalle dirette interessate. Intanto, pare che nel corso di Domenica In il ruolo di Benedetta sia diventato con il passare delle settimane sempre più secondario rispetto a quello della sorella Cristina ma soprattutto rispetto a quanto inizialmente previsto. Dalle ricette in diretta tv e una conduzione quasi al pari della sorella maggiore, Benedetta Parodi avrebbe visto ridurre radicalmente il suo spazio, relegato semplicemente alle clip registrate con le sue ricette e l'intervista in casa del vip di turno. Un cambio di rotta probabilmente resosi necessario anche per contrastare la concorrenza spietata rappresentata da Domenica Live. Fatto sta che questi potrebbero realmente rappresentare motivi validi per rendere sempre più nervosa Benedetta la quale potrebbe essersi risentita con gli autori e la produzione, ma anche con la stessa sorella Cristina, tanto da voler lasciare subito lo studio ancor prima che la regia staccasse sull'inquadratura dall'alto e senza replicare ad Angela Rafanelli che le chiedeva se potesse mangiare la torta appena realizzata, rispondendole solo con un cenno del capo.

