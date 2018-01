C'È POSTA PER TE / Laura e Luca stanno ancora insieme? Ecco gli ultimi indizi su questa relazione

Cosa è accaduto tra Laura e Luca dopo la puntata di C'è posta per te dello scorso sabato? La coppia ha deciso di concedersi una seconda possibilità ma poi...

29 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

La puntata di C'è posta per te dello scorso sabato è stata caratterizzata dal racconto di una coppia, alle prese con un triangolo amoroso non troppo chiaro e a tratti persino divertente. Luca, sposato e con figli, ha chiesto una seconda possibilità a Laura, da lui conosciuta su Facebook e con la quale ha intrapreso una relazione extraconiugale. Un rapporto basato sulla menzogna, in quanto Luca in un primo momento aveva detto all'amante di essere già separato dalla moglie. Parole alle quali Laura aveva creduto, almeno fino a quando si era resa conto che qualcosa di strano stava accadendo: dopo brevi indagini, aveva quindi scoperto la verità, apprendendo che non solo l'amante era ancora sposato ma aveva persino regolari rapporti matrimoniali con la moglie (del tutto ignara della relazione con il marito con un'altra donna). Ne sono conseguiti diversi confronti, in seguito ai quali Luca ha deciso di chiamare Laura nel programma di Maria De Filippi per annunciarle di essere pronto a cominciare con lei una relazione ufficiale.

C'è posta per te: Laura e Luca stanno ancora insieme?

Il confronto tra Laura e Luca nella puntata di C'è posta per te dello scorso sabato si è concluso nel migliore dei modi: pur mostrando diverse esitazioni, arrivando persino ad informare l'amante di essere diventata un'amica della moglie, Laura ha deciso di concedergli una seconda possibilità. La coppia sta dunque condividendo lo stesso tetto, come annunciato da Luca? Dalla registrazione di questa puntata del programma targato Maria De Filippi sono trascorsi diversi e le evoluzioni di certo non sono mancate nel rapporto di questa coppia. Ma da quanto traspare dalle pagine Facebook di entrambi è difficile pensare ad una positiva evoluzione nel loro rapporto: né Laura e Luca postano infatti immagini di coppia, né tanto meno appaiono commenti di qualsiasi genere alle reciproche pubblicazioni. Per trovare un like bisogna andare molto indietro nel tempo, fatto che induce a pensare di una rottura già avvenuta. La partecipazione a C'è posta per te dunque non ha dato alcun esito?

