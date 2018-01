CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle 28 gennaio: da Liliana Segre a Gigi Buffon

Serata istituzionale a Che tempo che fa, che ospita tre eccellenze indiscusse del panorama socio-culturale italiano: Liliana Segre, Carlo Cracco e Gigi Buffon.

29 gennaio 2018 Rossella Pastore

Che tempo che fa, Fabio Fazio e Luciana Littizzetto

Nell'anteprima di Che tempo che fa, Fabio Fazio annuncia "grandi emozioni". "È una delle poche volte in cui non si tratta solo di lavoro". L'emozione è palese, e non è la prima volta: nelle ultime settimane, i superospiti non sono mancati. Ma Liliana Segre, sopravvissuta all'Olocausto e neosenatrice a vita, è più di una superospite: è una superdonna. Qui Nietzsche c'entra poco: un'estrema umiltà contraddistingue la Segre e le altre vittime della Shoah. "Sono stata uno stück, un pezzo, per tanto tempo. Tornare a essere 'persona' è stato complicato". Bella la morale finale: "Il sapore della libertà è quello di un'albicocca secca. La raccolsi con fatica quando un americano me la porse, e mi sembrò buonissima. Fu allora che capii di essere salva". Voto: 8. Emma Marrone canta L'isola, e Fazio si complimenta... o suppergiù: "I Planet Funk si sentono!". Nel suo nuovo album, la parola "amore" compare trenta volte: questo la dice lunga. Voto: 4.

CHE TEMPO CHE FA: LE SUFFICIENZE

Per Gigi Buffon, lo sport è una palestra di vita: questa va dritta dritta nella sua prossima (auto)biografia. Perché se Totti aveva le sue barzellette, Buffon è un aforista coi fiocchi. La sconfitta del Mondiale brucia ancora? "Sai, hai guardato male Filippa...". Stare al gioco è il suo mestiere, e Buffon ammette contrito: "Sì, non gliela perdono". Telefonata (registrata) all'ex Presidente Giorgio Napolitano. È proprio la serata delle istituzioni, e Buffon, nel suo campo (di calcio) non è da meno. Voto: 6. Con Carlo Cracco si parla di televisione: a quando il ritorno? "Non so. Ho deciso di interrompere perché un lavoro ce l'ho già, e la tv prende troppo tempo". Un po' classista, e forse anche un po' snobista. Voto: 6.

I COMICI

Lello Arena è il degno sostituto di Vincenzo Salemme; a Che tempo che fa, almeno. Gli screzi con Marzullo sono più o meno simili: "Le domande falle a tua sorella", replica accigliato al conduttore di Sottovoce. A proposito, c'è mai stato? "Certamente. È come una malattia esantematica: o la prendi subito, o non la prendi più". Arena è il regista di Finalmenti sposi, un film comico che fa ridere: chi l'avrebbe mai detto. Voto: 7. Il monologo di Luciana Littizzetto è dedicato ai cinesi: "Sono pazzeschi: prima le borse contraffatte, poi le scimmie clonate". Storie di vita quotidiana: i protagonisti, nell'ordine, sono date di scadenza illeggibili, padelle sbilenche e fette biscottate che cadono sempre dalla parte sbagliata. L'appello che segue è rivolto ai politici: "Invece di promettere la luna, risolveteci i microdrammi casalinghi". Voto: 6,5.

© Riproduzione Riservata.