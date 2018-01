CLAUDIO SANTAMARIA E FRANCESCA BARRA/ Sono sposati: l'attore sostiene la moglie alle prossime elezioni

Francesca Barra e Claudio Santamaria si sono sposati a fine novembre negli Stati Uniti. La conferma arriva dopo l'annuncio della candidatura della giornalista alle politiche con il PD.

29 gennaio 2018 Redazione

Claudio Santamaria e Francesca Barra (Instagram)

Da qualche mese si vocifera sul matrimonio di Francesca Barra e Claudio Santamaria. I primi dubbi erano sorti dopo alcune foto pubblicate dalla giornalista e dall’attore sui social in cui sfoggiavano delle fedi sull’anulare sinistro. Poche ore dopo l’annuncio della sua candidatura alle prossime politiche con il Pd, Francesca Barra ha confermato le nozze con l’attore romano celebrate a fine novembre negli Stati Uniti: “In estate ufficializzeremo le nozze in Italia, spero in Basilicata. Il nostro non è stato un colpo di testa ma una scelta consapevole”, ha detto la giornalista al Corriere della Sera. Per Santamaria è il primo matrimonio, per Francesca Barra si tratta invece del secondo: la giornalista è già stata sposata con Marcello Molfino, padre dei suoi tre figli: Renato, Emma e Greta. “Claudio non lo aveva mai fatto ed era contrario al matrimonio. Eppure non si è preso una ragazzina, ma una donna di 38 anni con tre figli e un cane. E poi ci siamo aspettati tutta la vita: per noi “presto” è comunque tardi”, ha concluso la Barra. Anche Santamaria ha una figlia, Emma, nata nel 2007 dalla relazione con Delfina Delettrez-Fendi.

CLAUDIO SANTAMARIA SOSTIENE LA MOGLIE FRANCESCA BARRA

Nelle ultime ore anche Claudio Santamaria, 43 anni, ha confermato il matrimonio con la giornalista in un video su Instagram in cui dichiara che sosterrà la candidatura della moglie: “Rispondo a una domanda che ci state facendo nelle ultime ore e cioè se sosterrò mia moglie Francesca. Come ho sostenuto Virginia Raggi e Walter Veltroni… la risposta è sì la sosterrò! Perché credo in lei, nella sua passione, nel suo impegno e nella sua onestà. E nel sogno che ha fin da ragazzina quello di valorizzare, promuovere e proteggere la sua regione Basilicata che ama alla follia, per cui è disposta ad affrontare una durissima battaglia senza paura e non certo per ottenere una poltrona, anzi rinunciando a una ben più comoda e sicura poltrona giornalista”, ha detto l’attore nel video, con fede al dito ben in vista. Santamaria ha detto che sarà al fianco della moglie fisicamente, fin dove glielo consentiranno gli impegni di lavoro. Per l’attore, però, la moglie ha un difetto: “è della juve”.

