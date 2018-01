COLOMBO - I COSPIRATORI/ Su Rete 4 il film con Peter Falk (oggi, 29 gennaio 2018)

Colombo - I cospiratori, il film in onda su Rete 4 oggi, lnedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Peter Falk, Clive Revill, Bernard Behrens, alla regia Leo Penn. La trama del film nel dettaglio.

29 gennaio 2018 Cinzia Costa

il film thriller nel pomeriggio di Rete 4

PETER FALK NEL CAST

Colombo - I cospiratori, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 16.40. Una pellicola dai generi thriller e poliziesco, che viene trasmessa nel pomeriggio di Rete 4 per intrattenere il pubblico amante di questo genere. Il film è un'episodio della serie televisiva dedicata alle avventure del tenente Colombo ed è stato realizzato nel 1979 per la regia di Leo Penn, noto attore e regista americano che ha diretto diversi episodio di Star Trek ed il film Berlino - Opzione zero. Nel cast di attori protagonisti ritroviamo l'intramontabile Peter Falk che veste i panni del tenente Colombo, affiancato da Clive Revill, Bernard Behrens, Michael Horton, Jeanette Nolan, Albert Paulsen. Clive Revill è un attore britannico con origini neozelandesi, apparso in numerose pellicole cinematografiche statunitensi negli anni 60 e 70 come Vita privata di Sherlock Holmes, Che cosa è successo tra mio padre e tua madre? e L'Impero colpisce ancora. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

COLOMBO - I COSPIRATORI, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

Il film esordisce descrivendo la vita dell'estroso artista Joe Devlin, su cui gravano diversi precedenti penali. L'uomo, di origini inglesi, vive da diverso tempo a Los Angeles. Negli Stati Uniti la sua nuova occupazione ha come oggetto la compravendita di armi per conto di alcun i loschi individui di origine irlandese. Nel corso di una delicata operazione di scambio Joe si accorge che uno dei suoi interlocutori (Vincent) sta tentando di prendersi gioco di lui e, senza pensarci su due volte, lo fredda all'istante. Non curante dell'omicidio compiuto, lascia accanto al cadavere di Vincent una bottiglia di whisky che aiuterà gli inquirenti a smascherarlo. Sarà proprio il tenente Colombo a dover indagare sulla morte di Vincent. Joe sarà braccato e pedinato dal tenente che, fin da subito, a compreso che l'artista britannica è il solo ed unico colpevole dell'omicidio.

