CRAIG WARWICK/ Dopo la lite con Giucas Casella, fa shampista per Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018)

Craig Warwick è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. Dopo lo scontro con Giucas Casella, cosa succederà nella seconda puntata in onda questa sera su Canale 5?

29 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Craig Warwick

Craig Warwick è uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018. Il sensitivo è stato protagonista nella prima puntata di un siparietto “paranormale” con il collega Giucas Casella. Al momento delle nomination l’illusionista italiano ha scelto di votare Craig: “Allora: io per la prima puntata mi sono ripromesso di non votare le donne, quindi nomino Crecher, quello che parla con gli angeli”, ha detto Casella mostrando la sua lavagnetta su cui aveva scritto e storpiato il nome di Craig in “Crecher”. Warwick però non ha apprezzato la sua ironia. “Giucas il mio nome è Craig. Non fare il cretino per favore Giucas, sei un uomo di 60 e qualcosa anni, dai!”, ha sbottato l’inglese sostenendo che l’ironia di Giucas fosse dettata dall’invidia. Punto sul vivo, Casella ha voluto spiegare che nei giorni trascorsi a Villa La Palma, Craig aveva detto di aver avvertito una presenza. Ma secondo l’illusionista la “visione” del sensitivo era una mossa per accaparrarsi così la stanza migliore nella casa.

CRAIG WARWICK: PACE FATTA CON GIUCAS CASELLA

Dopo la diretta i due hanno avuto modo di chiarirsi: “Non volevo offenderlo assolutamente”, ha detto Casella alla telecamera. Poi, prima di abbracciare Craig, ha aggiunto: “Per adesso ti chiamerò Angelo, poi imparerò bene il tuo nome”. Dopo lo scontro tra Giuca e Craig, su Twitter sono volati numerosi cinguettii sul “duello magico”: “Comunque prima della fine dell’#isola voglio vedere un duello di magia tra Giucas e Craig che Merlino e Maga Magò scansatevi” e “Craig e Giucas in realtà stanno ancora litigando ma attraverso le menti e noi non lo sappiamo #isola”, hanno scritto due utente. Ironia anche sui poteri del sensitivo inglese: “Ma tanto Craig lo sa già chi vince #isola”. Nei giorni scorsi Craig Warwick, insieme a Eva Henger, è stato scelto da Francesca Cipriani come shampista personali. Il richiamo del sensitivo all’ex pupa è stato molto apprezzato dal popolo del web: “L’isola non è un hotel a 5 stelle: bravo Craig, dillo a quella viziata di Chiara che sa solo lamentarsi”. Questa sera, lunedì 29 gennaio, andrà in onda la seconda puntata dell’Isola dei Famosi: Craig riuscirà a passare ancora indenne le nomination?

