Chi si è ritirato dall’Isola dei Famosi 2018?/ Chiara Nasti in pole: sempre più in crisi

Chi si è ritirato dall'Isola dei Famosi 2018? Ad una settimana dall'inizio del reality, Chiara Nasti è sempre più in crisi a causa della pioggia e del freddo e sta pensando al ritiro.

29 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Idola dei Famosi 2018

Chi si è ritirato dall’isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata del reality show, in onda questa sera su canale 5, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino potrebbero essere alle prese con il primo ritiro. In attesa di scoprire chi saranno i due nuovi naufraghi, sta facendo discutere la crisi di Chiara Nasti. La concorrente più giovane dell’Isola, infatti, è sempre più in difficoltà per le condizioni del tempo. Il freddo e la pioggia stanno mettendo a dura prova la resistenza dei naufraghi dell’Isola dei Peor. Se gli altri, tuttavia, stanno cercando di non abbattersi e di reagire, Chiara Nasti è quella che sta cedendo. La fashion blogger si è prima lamentata con i compagni: “Siamo bagnati, come si dorme in queste condizioni? Io ho già mal di gola, non mi sento bene. Mi manca il sole, per asciugare le cose. Come dormiamo?” – e poi ha ammesso di pensare al ritiro – “Stanotte è stata la più brutta da quando siamo qui, perché c’era vento, pioggia, freddo. È proprio difficile, a me è venuta una crisi che ho quasi pensato di volermi ritirare, perché è stata un po’ impossibile”.

CHIARA NASTI SI E’ RITIRATA?

Secondo il settimanale Spy, uno dei naufraghi avrebbe già abbandonato l’isola dei Famosi 2018 non reggendo più la situazione. Il concorrente sarebbe già salito su un aereo per tornare in Italia. Il nome, naturalmente, verrà svelato solo durante la diretta di questa sera, ma Chiara Nasti è sicuramente in pole. Sul proprio profilo Instagram, Spy scrive: “come ‘Spy’ ha anticipato ieri attraverso i ‘social’ del nostro settimanale, un concorrente del reality Isola dei famosi non ce l’ha fatta e, poche ore fa, si è auto eliminato lasciando la trasmissione. Chi sarà? Un uomo o una donna? Un naufrago che vive nella spiaggia dei migliori o una naufraga che soggiornava nella spiaggia dei peggiori? Lo scopriremo questa sera in puntata durante la diretta del programma condotto da Alessia Marcuzzi”. L’Isola dei Famosi 2018, dunque, comincia a perdere i primi pezzi. Sarà davvero Chiara Nasti la concorrente che si è ritirata come aveva preannunciato poche ore fa?

