Chiara Nasti si ritira?/ Dalla lite contro Alessia Mancini alla mancanza del fidanzato (Isola dei famosi 2018)

Chiara Nasti dopo aver chiarito con Marco Ferri è scontro con Alessia Mancini. Intanto i giorni sull'Isola dei Famosi 2018 si fanno sempre più duri e minaccia di ritirarsi

29 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Chiara Nasti

In questa prima settimana di Isola dei Famosi 2018 gli appassionati hanno potuto conoscere maggiormente nel dettaglio alcuni personaggi come la fashion blogger campana Chiara Nasti, poco nota al grande pubblico. Un personaggio dal carattere piuttosto deciso nonostante i soli 20 anni peraltro emerso immediatamente nel contrasto avuto con Marco Ferri, figlio del famoso difensore dell’Inter e della Nazionale Riccardo Ferri. Fra Chiara e Marco è apparso evidente fin dalle prime battute come non corresse buon sangue con la blogger che prima ha dato del ‘parac…’ al proprio compagno di avventura per poi riprenderlo duramente in ragione di una battutina che il giovane Ferri si è lasciato scappare sul conto della Nasti. La reazione della ventenne campana è stata immediata con tanto di rimbrotto a muso duro: “Mi hai fatto una battuta che non c’azzeccava perché riguarda il mio fidanzato e tu certe cose non ti permetti di dirle”. Rimbrotto che ha sortito l’effetto sperato tant’è che Ferri si è scusato immediatamente correggendo il tiro.

CHIARA NASTI, DUALISMO CON LA MANCINI

Nella prima puntata serale dell’Isola dei Famosi era emerso un tacito accordo tra le donne teso a salvaguardare le esponenti del gentil sesso da possibili nomination. Un accordo che lasciava presagire una possibile sinergia che tuttavia a distanza di pochi giorni sembra essere uno sbiadito ricordo. Infatti, sta emergendo un forte dualismo tra Alessia Mancini e la fashion blogger Chiara Nasti con quest’ultima che mal digerisce il presunto tentativo da parte dell’ex ‘valletta’ di Gerry Scotti quale leader. Infatti, la Nasti ha ammesso alle telecamere del reality il proprio pensiero nei confronti dell’atteggiamento della Mancini: “Alessia a me mi fa paura.. diciamo che Alessia vuole fare la leader, pilotare lei tutto..”. Di tutt’altro genere è stato invece il duetto, se così possiamo definirlo con il mago Giucas Casella, con la Nasti decisamente ‘disgusta’ e preoccupata dal cedimento dello stesso Casella che preso dalla fame ha iniziato a divorare del pesce crudo ed un polipo ormai pescato da oltre 24 ore.

