DANIELE BOSSARI/ Acclamatissimo dopo il Gf Vip, ma c'è qualcuno che non lo vuole... (Isola dei Famosi 2018)

Daniele Bossari, L'Isola dei Famosi 2018

In seguito alla vittoria maturata al Grande Fratello Vip 2, Daniele Bossari continua ad essere fra gli ospiti più richiesti del piccolo schermo. Il conduttore radio e tv è entrato infatti a far parte dell'Isola dei Famosi 2018 in qualità di opinionista, affiancando la storica Mara Venier e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Il ritorno al piccolo schermo era fra le ambizioni di Bossari, che proprio durante la sua esperienza nel primo reality aveva rivelato di essere stato messo alla berlina da produttori e colleghi per tanti anni. Eppure alcuni dei sostenitori che hanno acclamato la sua recente vittoria nella Casa più spiata d'Italia sembrano non aver gradito la sua presenza in questa sua nuova veste. In particolare sono stati i supporter di Francesca Cipriani a non aver gradito la reazione avuta da Daniele di fronte all'attacco di panico in diretta vissuto dalla showgirl, dovuto ad un salto dall'elicottero. In studio, Bossari ha infatti mantenuto una forte distanza fra quanto stava avvenendo alle Honduras, dimostrando agli occhi dei contestatori di non essere empatico nei confronti di chi stava vivendo una situazione a lui conosciuta. Il conduttore ha infatti parlato a lungo dei propri problemi con ansia e panico in occasione della sua partecipazione al GF.

IL CONTO ALLA ROVESCIA PER IL MATRIMONIO CON FILIPPA LAGERBACK

In questi ultimi giorni l'ex Vj Daniele Bossari ha catturato l'attenzione dei fan dell'Isola dei Famosi 2018 anche per motivi diversi dal reality. Gli ammiratori continuano infatti a fare il conto alla rovescia in previsione delle sue future nozze con Filippa Lagerback, in seguito alla proposta fatta in diretta al Gf Vip 2. Ed è proprio la vincita ottenuta dal finalista e la modalità con ci intende spendere il bottino ad aver interessato le pagine di cronaca dell'ultima settimana. Bossari ha infatti rivelato di voler devolvere in beneficienza la metà della vincita, che ammonta a circa 100 mila euro. In una sua recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni ha invece ammonito in modo bonario e ironico i Naufraghi, incitandoli a non mettere in atto trucchi improbabili pur di vincere. Daniele è infatti riuscito ad ottenere il plauso del pubblico italiano proprio per la sua sincerità e naturalezza, due qualità che si sono rivelate provvidenziali ai fini della vittoria nel reality. Al tempo stesso, il nuovo opinionista dell'Isola ha manifestato una forte soddisfazione nel lavorare con Alessia Marcuzzi, di cui ha un caro ricordo fin dai tempi del Festivalbar. Si parla dell'edizione di sedici anni fa, l'ultima che ha visto i due volti noti della tv nostrana gomito a gomito su un palco.

