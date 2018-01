ELENA MORALI / Chi è? La ''naufraga fantasma" ha già rapito il pubblico (Isola dei Famosi 2018)

Elena Morali, la ''naufraga fantasma'' ha già rapito il pubblico di Canale 5. Presto il matrimonio con Scintilla alias Gianluca Furbelli, ma prima il reality. (L'Isola dei Famosi 2018)

Elena Morali, L'Isola dei Famosi 2018

Elena Morali ha già attirato l'attenzione dei fan dell'Isola dei Famosi 2018, per via del suo arrivo alle Honduras nel corso della seconda puntata. Questa sera, la futura moglie del comico Scintilla, alias di Gianluca Furbelli, sbarcherà nel reality con un grande colpo di scena, annunciato in questi giorni dal settimanale NuovoTv. Conosciuta anche per la sua partecipazione a La pupa e il secchione, il programma condotto negli anni '90 da Paolo Bonolis, Elena è pronta ad unirsi al resto dei concorrenti, diventando ufficialmente una Naufraga. Sembra che il compagno non sia stato felice di questa novità, mentre gli appassionati dello show si chiedono già se questa decisione della produzione sia in realtà dovuta ad un prossimo abbandono. In ballo ci sono infatti i nomi di Francesca Cipriani e Chiara Nasti, entrambe indecise sul futuro. Ironicamente, Scintilla intanto ipotizza lo scenario più oscuro per la propria relazione, ipotizzando che la Morali possa avvicinarsi fin troppo a Francesco Monte, la cui storia sembra averla colpita in modo particolare. Per la donna intanto sarà un'occasione in più per rivedere un'amica e collega in cui ha condiviso anche la scena di Colorado, la Cipriani.

ELENA MORALI: LA CORSA VERSO LE NOZZE CON GIANLUCA FURBELLI

Continua la corsa verso le nozze di Elena Morali e Gianluca Furbelli, uno dei volti dell'ultima edizione di Colorado. La coppia ha annunciato infatti la propria volontà di sposarsi in occasione di una puntata di Pomeriggio Cinque di dicembre, fra tanti sorrisi ed ironia. Il fatidico sì dovrebbe essere pronunciato a fine aprile, per ammissione della stessa coppia, e quindi a grande distanza dalla partecipazione della Morali all'Isola dei Famosi 2018. Data la relazione longeva fra la sexy Naufraga e il comico, non ci sono dubbi sul fatto che i due abbiano già ultimato i preparativi per il matrimonio. Secondo il settimanale Chi, il secondo e misterioso concorrente che vedremo alle Honduras da questa sera potrebbe tra l'altro essere proprio Furbelli, deciso a non staccarsi dalla compagna. Sarà davvero così? Del resto le premesse per le loro nozze sono state dettate proprio dalla blonde, che ha preteso che il futuro marito perda diverse taglie prima di acconsentire ad incontrarlo all'altare. La dieta delle Honduras alla fine potrebbe giovare al comico proprio per questo particolare. Intanto i fan di Elena esultano già per il suo arrivo, che di certo renderà ancora più hot quest'edizione del reality di Canale 5.

