EVA HENGER, IN NOMINATION/ Dopo la lite con Cecila Capriotti e Monte sarà eliminata? (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger, L'Isola dei Famosi 2018

Sono in pochi i telespettatori che si sarebbero aspettati di trovare Eva Henger in nomination già nella prima settimana di Isola dei Famosi 2018. L'ex pornostar dovrà infatti confrontarsi con Marco Ferri, attualmente il più odiato dai concorrenti, e solo per volere di Francesco Monte. E' stato infatti l'ex tronista, con un grande colpo di scena, a fare il nome della madre di Mercedesz ed a ribaltare il pronostico di una possibile nomination per Nadia Rinaldi. L'attrice romana ha riscosso infatti un successo maggiore rispetto al rivale Marco, ma ha ricevuto comunque diversi voti a sfavore. La scelta di Monte è stata fatta in qualità di Mejor della puntata e secondo la figlia di Eva sarebbe dovuta in realtà all'influenza di Filippo Nardi. L'ex gieffino avrebbe maturato in queste ultime settimane dei forti rancori sia nei confronti della compagna d'avventura sia verso l'attuale marito Massimiliano Caroletti, tanto da far pensare ad una sua presunta vendetta trasversale. Durante un intervento a Pomeriggio Cinque, Mercedesz ha infatti rivelato di aver assistito ad uno scontro fra il patrigno e Filippo e della nascita di una forte amicizia fra quest'ultimo e Monte, ipotizzando che i due possano aver già creato il primo complotto del reality.

EVE HENGER SARÀ ELIMINATA AL TELEVOTO?

Eva Henger sarà costretta a lasciare l'Isola dei Famosi 2018? Se la risposta a questa domanda dipendesse solo dai concorrenti del reality, potremmo di certo scongiurare un destino nefasto per l'ex pornostar. Le ire dei Naufraghi sono infatti dirette per lo più verso Marco Ferri, a sua volta al televoto, ma non si può dire lo stesso per il pubblico italiano. I social discutono infatti per lo più della possibilità di far uscire la Henger a soli sette giorni dall'inizio del programma, per via di un suo presunto atteggiamento snob. In diversi momenti ha infatti manifestato una poca adattabilità alla vita spartana delle Honduras, lanciandosi in smorfie disgustate verso polipi crudi e ricci. Ed è proprio questo rifiuto ad aver sollevato pesanti critiche da parte dei fan del programma, che del resto hanno avuto modo di conoscerla in diverse altre occasioni televisive. La minore popolarità di Ferri giocherà a sfavore della Henger e della sua permanenza sull'Isola? Intanto a sollevare polemiche contro la concorrente è Cecilia Capriotti, che si è lanciata in allusioni esplicite sul passato professionale di Eva. Delle offese che non sono passate inosservate agli occhi delle testate nazionali e collegato ad un episodio sul cibo: la Henger infatti avrebbe mangiato più cocco rispetto ai compagni d'avventura. Sembra invece che la Naufraga di origini ungheresi abbia trovato una complice: Chiara Nasti. Le due hanno infatti creato un sodalizio che le vede entrambe puntare il dito contro Marco Ferri.

