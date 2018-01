Emanuele Trimarchi/ Uomini e donne, Sara sempre più coinvolta?

Emanuele Trimarchi a Uomini e donne non sa solo litigare ma si avvicina pericolosamente a Lorenzo, la diatriba tra i due finirà presto per la napoletana? Ecco cosa vedremo

29 gennaio 2018 Hedda Hopper

Emanuele Trimarchi, Uomini e donne

Tutto è prono per una nuova puntata del trono classico in cui Emanuele Trimarchi sarà ancora protagonista, a modo suo. Uomini e donne ci terrà compagnia all'insegna delle due troniste non prima di una piccola discussione tra il neo tronista Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Le temperature si alzano nello studio di Maria De Filippi dove Emanuele Trimarchi si dirà ancora convinto e pronto a corteggiare Sara Affi Fella sempre in balia dell'ambiguità di Lorenzo. Proprio nelle scorse puntate, il guerriero romano ha avuto modo di attaccare il suo collega proprio per via di questo doppio gioco e della sua falsità ma oggi avrà modo di fare una serie di passi avanti nel suo corteggiamento a Sara. Nella puntata di oggi di Uomini e donne, Emanuele non avrà solo modo di confrontarsi con i suoi rivali ma anche di commentare un'esterna intima con la sua tronista.

L'ESTERNA TRA FOTO E COCCOLE

Sara Affi Fella in settimana ha chiesto alla redazione di poter incontrare il guerriero romano e di poter passare un po' di tempo con lui. Richiesta accettata e via con un incontro davvero tenero in cui Emanuele ha avuto modo di incontrarsi e parlarsi un po' seduti su un divano dove il romano ha tirato fuori una foto di quando era piccolo per parlare della sua famiglia e di quello che sente nei loro confronti. Scene già viste con Anna Munafò? Sicuramente il romano non è nuovo a queste esternazioni ma sembra proprio che l'effetto sarà lo stesso visto che Sara si avvicinerà pericolosamente a lui tra coccole e abbracci. Ci sarà anche un bacio? Al momento sembra proprio di no ma mai dire mai.

