FILIPPO NARDI / Bianca Atzei, il flirt che scalda il web (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi ha trovato l'amore all'Isola dei Famosi 2018? E' questo che si mormora in questi giorni sul web, per via di una sospetta vicinanza fra l'ex concorrente del Grande Fratello e Bianca Atzei. I due infatti sono stati paparazzati dal settimanale Chi mentre condividono amache e spazi durante il periodo di permanenza in hotel, nella fase iniziale dello sbarco del gruppo di Naufraghi alle Honduras. In questi giorni il nome di Filippo Nardi e quello dell'Atzei ha dato modo a tutti i fan di poter fantasticare su una probabile love story in atto. Il Conte, come è stato definito durante il suo periodo al Gf, ha infatti appena concluso una relazione che gli ha lasciato l'amaro in bocca, mentre la cantante ha alle spalle la frattura con Max Biaggi, che come ha spesso dichiarato in tante interviste, non ha mai del tutto superato. Gli occhi dei telespettatori sono quindi puntati sulla presunta coppia, a caccia di sguardi languidi e attenzioni che potrebbero confermare i rumors. Sarebbe quindi un grande colpo di scena se l'Isola dei Famosi 2018 avesse già unito i cuori dei due Naufraghi a pochi giorni dal suo debutto e non è detto che non sia così. Del resto non solo l'unica papabile coppia al centro di tanto interesse: si mormora infatti in un possibile avvicinamento fra Francesco Monte e Paola Di Benedetto.

FILIPPO NARDI: AL CENTRO DI PESANTI ACCUSE

Il nome di Filippo Nardi è rimbalzato spesso fra le pagine di gossip in questa prima settimana dell'Isola dei Famosi 2018. Il Conte è stato infatti al centro di pesanti accuse da parte di Mercedesz Henger, figlia di Eva, che durante una puntata a Pomeriggio Cinque ha lanciato un pesante macigno: Nardi sta boicottando l'esperienza della Henger nel reality? La figlia ne è più che convinta, dato che a quanto sembra Nardi e Massimiliano Caroletti, marito della Henger, avrebbero avuto un piccolo scontro poco prima che il Naufrago prendesse l'aereo diretto alle Honduras. I due si sarebbero infatti scambiati parole di disprezzo, un dialogo acceso che avrebbe spinto Nardi a rivelare le sue intenzioni: farla pagare alla Henger. Secondo Mercedesz inoltre, Nardi avrebbe cambiato appositamente il nome sulla lavagnetta da quello della madre a quello di Marco Ferri durante la prima diretta del reality, dimostrando di avere del rancore da smaltire. Il tutto si è tradotto alla fine con la scelta di Francesco Monte di mandare al televoto la Henger, un colpo di scena che nessuno in quel momento avrebbe mai sospettato. Durante la prima diretta, il gruppo ha infatti mostrato una forte insofferenza verso l'ex calciatore Marco Ferri, a sua volta in nomination, e Nadia Rinaldi. I telespettatori in quei momenti sembravano certi che l'attrice romana sarebbe finita allo scontro con il giovane Naufrago, ma sembra che i complotti in atto abbiano spinto l'ex tronista di Uomini e Donne a scendere in campo con una strategia precisa.

