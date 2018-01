FIST/ Su La7 il film con Sylvester Stallone e Rod Steiger (oggi, 29 gennaio 2018)

Fist, il film in onda su La7 oggi, lunedì 29 gennaio 2018. Nel cast: Sylvester Stallone, Rod Steiger, Richard Herd e Peter Boyle, alla regia Norman Jewison. La trama del film nel dettaglio.

29 gennaio 2018

il film drammatico in prima serata su La7

NEL CAST SYLVESTER STALLONE

Fist, il film in onda su La7 oggi, lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 23,20. Una pellicola storica e drammatica che vede la partecipazione di un grande personaggio del cinema hollywoodiano come Sylvester Stallone ed è stata diretta nel 1978 da Norman Jewison. Quest'ultimo è un regista statunitense classe 1926, noto per aver curato la regia di a calda notte dell'ispettore Tibbs, Vietnam: verità da dimenticare, Only You - Amore a prima vista, Bogus - L'amico immaginario e Hurricane - Il grido dell'innocenza. Accanto a Sylvester Stallone nel cast di FIST figurano poi Rod Steiger, Richard Herd, Peter Boyle, Melinda Dillon, David Huffman e Tony Lo Bianco. A causa delle numerose scene di violenza presenti nel film, FIST è stato sottoposto a diversi livelli di censura nei vari Paesi in cui è stato distribuito al cinema. A vestire i panni del Senatore Madison è Rod Steiger, attore americano apparso in film come Viaggio senza ritorno e Hurricane - Il grido dell'innocenza (film diretto da Norman Jewison). Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FIST, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Protagonista del film è Johnny Kovak, la cui storia ricalca alla perfezione quella di Jimmy Hoffa, uno dei sindacalisti statunitensi più importanti della storia americana, che fondò l'International Brotheroodof Teamsters. La narrazione racconta l'evoluzione del giovane Johnny che da umile operaio, grazie alla inguaribile e straordinaria tenace, riesce a divenire, nel giro di poco tempo, un leader sindacale in grado di smuovere le coscienze di migliaia di lavoratori. La sua azione sindacale viene ampiamente osteggiata da suoi capi e pur di riuscire a porre in essere un epocale sciopero, Johnny finirà per affidarsi a pericolosi boss mafiosi. Questa sua decisione finirà per compromettere per sempre la sua credibilità, oltre che la sua carriera.

